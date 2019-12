Álvaro Soler llega a conectar directo con sus fans de México

A una década de estar girando por Europa, Álvaro Soler debuta en nuestro país con un concierto dentro de su tour Mar de colores. La versión acústica de su repertorio será su carta de presentación en vivo en el recital que tendrá además un set con su banda.

“Al igual que Polonia, o Japón o México, de repente me llamaban para decirme que conocen mi música. Esa es una de las razones de la existencia de las plataformas y la digitalización", dice en entrevista.

"Pero por otro lado, se demuestra que la gente sigue buscando el contacto físico y eso es en México o Italia. Me gusta que existan las dos formas de contactar con la gente, aunque sí es un desafío venir y convencer a la gente que la música en directo, es lo bueno”.

A unas horas de pisar por primera vez el foro de El Plaza Condesa, el artista considera que será un peldaño más en su trayectoria. “México como mercado para mí es un terreno nuevo aún sin explorar. Me falta conocer la reacción de la gente, por eso tengo tantas ganas de tocar, para sentir la experiencia mexicana, porque sólo he venido de viaje”, compartió.

Soler hizo arreglos acústicos para su repertorio, como una forma atractiva de darlo a conocer en Latinoamérica. "Tocaremos temas de todas de mis producciones, de Eterno agosto, Mil Colores y El mismo sol. Canciones como Agosto y Yo contigo tu conmigo, que sonarán distinto a la grabación de estudio y es lo que da la diferencia ante la audiencia”.

Informa que alistará una nueva producción para el 2020 y ya está en la creación de melodías. Su objetivo en el 2019 fue estar en festivales europeos desde que comenzó su tour Mil colores, que concluyó en Alemania y emprender la gira en América Latina, que cierra en Chile el próximo 6 de diciembre.

"En este año tuve muchos conciertos y me ha encantado el alcance, es mucha experiencia en el escenario, eso lo he notado como persona también, estoy feliz, he tomado decisiones importantes en mi vida personal y en mi carrera”, concluye.