Alzan la voz por la libertad

Alzar la voz contra el racismo, la violencia, la discriminación, el machismo, la homofobia, los estereotipos, y en su lugar dar espacio a manifestaciones de paz y unión fue el tinte de la Manifestación Cultural Incluyente que en el marco del Día Internacional de la Mujer se realizó ayer con ocho músicas jóvenes y diferentes colectivos feministas quienes presentaron su manifiesto a favor de la igualdad de género.

En el festival participaron las cantantes Miranda Villalobos, Mon de León, René Goust, La bruja de Texcoco, Francisca Valenzuela, Mare Advertencia, Musas Sonideras y Andrea Echeverri con Irina Índigo y Malena Duarte.

Gossip Música y apoyo colectivo en el Día de la Mujer

Entre cada presentación musical, ocho colectivas tomaron el micrófono para hacer público sus pensamientos contra el sistema que promueve el machismo y otras formas de violencia contra la mujer. A pesar de que se la audiencia no rebasó el centenar de personas en el Jardín Juárez, ubicado en Avenida Chapultepec, sobre todo mujeres jóvenes, el ambiente se tornó en una celebración: festejaron la lucha por la libertad de ser mujer. La palabra libertad fue una de las más mencionadas en las manifestaciones en el escenario por parte de las cantantes.

"No porque no creamos en el amor, no significa que no sepamos amar. No somos de hielo, sólo somos más conscientes de esa libertad que merecemos", apuntó Mon de León al confesar su orgullo por ser una mujer educada por una madre originaria de Veracruz. "Lo que nos sostiene, continuó, es creer en el poder del amor y un posible mañana mejor al hoy".

El colectivo Amoras Prietas también hizo manifiesto su apoyo a los derechos para las mujeres de piel oscura, indígenas, transexuales e incluso para niñas y jóvenes en situación de calle, pues aseguraron que todas, sin importar su condición, merecen respeto y libertad.

"Nosotras cuando comenzamos el frente de Poder Prieto decidimos que fuera un espacio seguro, donde seguimos luchando por cambiar narrativas de prácticas racistas que han sido perpetuadas por el sistema del entretenimiento. Luchamos por las personas que han vivido en desventaja por el color de su piel y en una voz coral decimos ya basta. Nos apropiamos del concepto prieto para establecer un piso parejo para todas" manifestó Krhistina Giles, integrante del colectivo al presentar su campaña social Espectacularmente bella que invita a las mujeres a compartir su experiencia con el racismo por el color de su piel.

En tanto, el colectivo Lleca y Amelia Waldorf dieron voz a las mujeres que trabajan como servidoras sexuales y las transgénero que por falta de recursos y apoyos institucionales viven en situación de calle en la Ciudad de México.

"Trabajamos con personas de la calle y muchas de nosotras estamos obligadas a vivir en situación de calle y trabajar en la calle como servidoras sexuales, y hemos creado un espacio para apoyar a estas mujeres transexuales que viven en situación de calle y estamos aquí porque este día también es su día por ser mujeres", dijo Victoria, integrante del colectivo Lleca, quien enfatizó que en su grupo hay mujeres migrantes en busca de mejores oportunidades, aún cuando hoy viven en plena calle.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La chilena Francisca Valenzuela al piano, la rapera de origen zapoteca Mare Advertencia y la colombiana Andrea Echeverri cerraron el festival con canciones dedicadas exprofeso a las mujeres muertas víctimas por la violencia, no sólo en México sino en todo el mundo.

Mientras la música ocupó el Jardín Juárez, se abrió un pequeño cine club donde se transmitieron documentales de activistas como Mare Advertencia, y conforme la tarde avanzó, se unieron al encuentro musical jóvenes con sus madres quienes venían de la marcha del 8 de marzo en avenida Reforma, ataviadas de pancartas y paliacates morados.