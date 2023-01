¿Amazon se brincó a Mario Bezares? Lo que dijo el conductor sobre la serie de Paco Stanley

El conductor de televisión, Mario Bezarez, publicó un comunicado en el que aclara que la producción de la serie biográfica sobre Paco Stanley no se ha acercado a él y puntualizó que no hará declaración alguna por instrucciones de su abogado.

"Toda vez que la producción de la serie no me a buscado a mí, para ninguna situación de permisos o de acuerdos, no tengo nada que declarar, no tengo nada que decir hasta en tanto sepamos y tenga la guía jurídica de lo que vamos a hacer, agradezco mucho su interés", escribió Mario Bezarez en su cuenta de Instagram.

Te puede interesar: Diego Boneta, Belinda y Luis Gerardo Méndez protagonizarán serie sobre Paco Stanley

El compañero de Paco Stanley en los años 90's, dijo que en cuanto tenga algo que declarar, lo hará a través de una conferencia de prensa.

Luis Gerardo Méndez anunció que junto a Diego Boneta y Belinda protagonizará una nueva producción de Prime Video sobre el fallecido conductor Paco Stanley.

A través de su cuenta de Instagram, el actor publicó una imagen, donde aparece junto con Boneta y la cantante en la que el portal Deadline confirma su participación en esta nueva miniserie.

OMG! Shakira dejó en la lona a Piqué con su nueva canción y los memes no se hicieron esperar

La producción, original de Amazon México, está inspirada en hechos reales y mostrará lo que sucedió el último día de la vida de Paco Stanley. En el elenco también figuran Zuria Vega, Chá (músico de Fobia, Moderatto y Gran Sur), Bárbara López, Roberto Duarte y Jorge Zárate.

La serie iniciará grabaciones a principios de este año y se estrenará en más de 240 países y territorios en todo el mundo. La producción está a cargo de El Estudio y Tigre Pictures. “Rodrigo Patterson (Bad Hombre) y Alexandro Aldrete (La Casa de las Flores) escribirán el proyecto; Dirigirá Humberto Hinojosa Ozcariz (Luis Miguel, La Serie)”, agrega la nota.