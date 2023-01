Con pulparindo y mazapán, Salma Hayek se lleva los reflectores en los Globos de Oro

El pasado martes se llevó a cabo la entrega de los Globos de Oro 2023 en el que los mexicanos destacaron y se llevaron varios premios, entre ellos, Guillermo del Toro con “Pinocho” en Mejor Película Animada.

A los galardones asistieron diversas personalidades mexicanas, como Diego Luna, Diego Calva y Salma Hayek. Esta última se robó las cámaras y los corazones de los asistentes al posar con un pulparindo y un mazapán, dulces tradicionales de México.

Te puede interesar: Globos de Oro: los escándalos por los que Hollywood les ha dado la espalda

La aparición de la mexicana con los dulces fue uno de los momentos más retomados en redes sociales, quienes destacaron el amor que siente la estrella de Hollywood por México y sus raíces.

En el vídeo puede verse Salma Hayek mientras avanza por la alfombra roja acompañada del actor Harvey Guillén, y es entrevistada por la prensa. Cuando habla, se puede ver que Hayek lleva en la mano un pulparindo y un mazapán, dulces que acostumbramos comer en México.

Hace tiempo me pregunté por qué los vestidos de las mujeres no tenían bolsas integradas.



Me enteré que se trata de moda y para seguir vendiendo bolsos. 👜



El ver a Salma Hayek con su pulparindo y mazapán, fue algo tan genial. 😁😁😁#GoldenGlobes #GlobosDeOro #GoldenGlobes2023 pic.twitter.com/TxrFbskL2W — Arq. Daniel  (@DanSnow_) January 11, 2023

Mexicanos nominados

Hay que destacar que los mexicanos Diego Luna y Diego Calva estaban nominados en las categorías de mejor actor en serie dramática y mejor actor de musical o comedia, respectivamente.

El papel protagonista del primero en la serie "Andor" (Walt Disney Studios Motion Pictures) le valió una candidatura para un premio que tendrá que disputarse con Jeff Bridges ("The Old Man"), Kevin Costner ("Yellowstone"), Bob Odenkirk ("Better Call Saul") y Adam Scott ("Severance").

Por su parte, el también mexicano Diego Calva consiguió la nominación a mejor actor de musical o comedia de la mano de "Babylon", una cinta que llega a los cines el próximo 23 de diciembre.

El filme, que también cuenta con Brad Pitt en su elenco, relata la decadencia y la vida de excesos que provocaron el ascenso y la caída de varias figuras incipientes en el Hollywood de los años veinte.

Si bien, los mexicanos no ganaron los premios llenaron de orgullo a los mexicanos que vieron la transmisión vía streaming, luego de que los Globos de Oro fueran rechazados por la industria cinematográfica estadounidense, al verse inmersa en un escándalo de racismo.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Una investigación del diario Los Angeles Times destapó una serie de prácticas de corrupción y tráfico de influencias por parte de los miembros de los Globos de Oro, entre los que no había ninguna persona de raza negra sobre un total de 87, por los organizadores han renovado la imagen e los premios.

|| Con información de EFE ||