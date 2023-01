Globos de Oro 2023: Películas, series y actores nominados a las principales categorías

La premiación de los Globos de Oro 2023 está a la vuelta de la esquina, la ceremonia se celebrará el proximo 10 de enero en el hotel Hilton de Bevery Hills y será transmitida por la cadena de NBC, tras los escándalos de corrupción y falta de diversidad en la plantilla que empañaron su celebración desde 2021.

En esta edición hay varios favoritos mexicanos, como “Pinocho” de Guillermo del Toro y la nominación de Diego Luna por la serie “Andor”.

Entre las producciones que destacan están "Los espíritus de la isla" ("The Banshees of Inisherin"), una comedia oscura sobre el abrupto fin de una amistad entre dos hombres que viven en una minúscula isla de Irlanda en los años 1920, lidera con ocho nominaciones, seguida por la producción de ciencia ficción "Todo en todas partes al mismo tiempo", con seis.

El comediante Jerrod Carmichael animará la gala, que volverá a ser emitida en televisión luego del boicot del 2022.

Los Globos de Oro marcan el inicio de la temporada de premios que termina con los Óscar, este año celebrados el 12 de marzo.

Lista de nominaciones

Mejor película, drama

"Avatar: El camino del agua"

"Elvis"

"Los Fabelman"

"Tár"

"Top Gun: Maverick"

Mejor película, musical o comedia

"Babylon"

"Los espíritus de la isla"

"Todo en todas partes al mismo tiempo"

"Glass Onion: Un misterio de Knives Out"

"El triángulo de la tristeza"

Mejor actor, drama

Austin Butler, "Elvis"

Brendan Fraser, "La ballena"

Hugh Jackman, "The Son"

Bill Nighy, "Living"

Mejor actriz, drama

Cate Blanchett, "Tár"

Olivia Colman, "Imperio de luz"

Viola Davis, "La mujer Rey"

Ana de Armas, "Rubia"

Michelle Williams, "Los Fabelman"

Mejor actor, musical o comedia

Diego Calva, "Babylon"

Daniel Craig, "Glass Onion: Un misterio de Knives Out"

Adam Driver, "Ruido de fondo"

Colin Farrell, "Los espíritus de la isla"

Ralph Fiennes, "El menú"

Mejor actriz, musical o comedia

Lesley Manville, "Mrs Harris Goes to Paris"

Margot Robbie, "Babylon"

Anya Taylor-Joy, "El menú"

Emma Thompson, "Buena suerte, Leo Grande"

Michelle Yeoh, "Todo en todas partes al mismo tiempo"

Mejor actor de reparto

Brendan Gleeson, "Los espíritus de la isla"

Barry Keoghan, "Los espíritus de la isla"

Brad Pitt, "Babylon"

Ke Huy Quan, "Todo en todas partes al mismo tiempo"

Eddie Redmayne, "El ángel de la muerte"

Mejor actriz de reparto

Angela Bassett, "Pantera Negra: Wakanda por siempre"

Kerry Condon, "Los espíritus de la isla"

Jamie Lee Curtis, "Todo en todas partes al mismo tiempo"

Dolly De Leon, "El triángulo de la tristeza"

Carey Mulligan, "Ella dijo"

Mejor director

James Cameron, "Avatar: El camino del agua"

Daniel Kwan and Daniel Scheinert, "Todo en todas partes al mismo tiempo"

Baz Luhrmann, "Elvis"

Martin McDonagh, "Los espíritus de la isla"

Steven Spielberg, "Los Fabelman"

Mejor película de habla no inglesa

"Sin novedad en el frente"

"Argentina, 1985"

"Close"

"La decisión de partir"

"RRR (Rise Roar Revolt)"

Mejor película de animación

"Pinocho de Guillermo del Toro"

"Inu-Oh"

"Marcel the Shell With Shoes On"

"El gato con botas: El Último Deseo"

"Red"

Premios en Televisión

Mejor serie dramática

"Better Call Saul"

"The Crown"

"La casa del dragón"

"Ozark"

"Severance"

Mejor actor, drama

Jeff Bridges, "The Old Man"

Kevin Costner, "Yellowstone"

Diego Luna, "Andor"

Bob Odenkirk, "Better Call Saul"

Adam Scott, "Severance"

Mejor actriz, drama

Emma D'Arcy, "La casa del dragón"

Laura Linney, "Ozark"

Imelda Staunton, "The Crown"

Hilary Swank, "Diario de Alaska"

Zendaya, "Euphoria"

Mejor serie musical o comedia

"Abbott Elementary"

"The Bear"

"Hacks"

"Only Murders in the Building"

"Wednesday"

Mejor actor, musical o comedia

Donald Glover, "Atlanta"

Bill Hader, "Barry"

Steve Martin, "Only Murders in the Building"

Martin Short, "Only Murders in the Building"

Jeremy Allen White, "The Bear"

Mejor actriz, musical o comedia

Quinta Brunson, "Primaria Abbott"

Kaley Cuoco, "The Flight Attendant"

Selena Gomez, "Only Murders in the Building"

Jenna Ortega, "Merlina"

Jean Smart, "Hacks"

Mejor miniserie o película para televisión

"Black Bird"

"Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story"

"The Dropout"

"Pam and Tommy"

"The White Lotus"

Mejor actor de miniserie o película para TV

Taron Egerton, "Black Bird: confesiones de un asesino"

Colin Firth, "La escalera"

Andrew Garfield, "Por mandato del cielo"

Evan Peters, "Dahmer - Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer"

Sebastian Stan, "Pam & Tommy"

Mejor actriz de miniserie o película para TV

Jessica Chastain, "George & Tammy"

Julia Garner, "Inventando a Anna"

Lily James, "Pam & Tommy"

Julia Roberts, "Gaslit"

Amanda Seyfried, "The Dropout"

