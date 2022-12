Globos de Oro reconocen a Pinocho de Guillermo del Toro con tres nominaciones

Las películas Pinocho de Guillermo del Toro y el director argentino Santiago Mitre, respectivamente, son las producciones que representaran a los latinos en la 80ª edición de los Globos de Oro.

Con un total de tres nominaciones, Del Toro regresará a la ceremonia después de que en 2018 se convirtiera en el tercer director latino en conseguir el galardón de mejor director con "The Shape of Water" (La forma del agua) en el evento realizado por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

Esta vez Del Toro compite con Pinocho, uno de sus filmes más personales y que le tomó la mitad de su carrera como cineasta, con el que espera llevarse los premios a Mejor película animada, Mejor banda sonora y Mejor canción original.

What a way to start the morning! Congratulations to @realGDT & Alexandre Desplat on their nominations for #PinocchioMovie at the #GoldenGlobe Awards including Best Motion Picture - Animated, Best Original Score and Best Original Song ✨ pic.twitter.com/1oI8qqdNcD — Guillermo del Toro’s Pinocchio (@pinocchiomovie) December 12, 2022

La película de Netflix que es una coproducción entre Estados Unidos, México y Francia, también fue dirigida por Mark Gustafson y está basada en el cuento de Carlo Collodi, pero ambientada en el contexto de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A la representación latina de la 80ª edición de los Globos de Oro también se suman las nominaciones a los actores mexicanos Diego Luna por la serie "Andor" y Diego Calva por su trabajo con "Babylon", además de la hispanocubana Ana de Armas por su interpretación de Marilyn Monroe en "Blonde".

La ceremonia de los Globos de Oro se celebrará el 10 de enero en el hotel Hilton de Bevery Hills y será transmitida por la cadena de NBC tras los escándalos de corrupción y falta de diversidad en la plantilla que empañaron su celebración desde 2021.