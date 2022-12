Del Toro revienta Netflix con Pinocho: es la película más vista en el mundo

Guillermo del Toro celebró en su cuenta de Twitter que su reciente cinta, Pinocho, se encuentra en el Top 1 de Netflix en todo el mundo.

El 9 de diciembre fue el estreno de la película en la plataforma, y tras dos días ha llegado a posicionarse en 156 países.

"Película #1 en Netflix en el mundo", escribió el tapatío.

#1 NETFLIX movie in the world!!! pic.twitter.com/Zjz3fvxiCQ — Guillermo del Toro (@RealGDT) December 11, 2022

El escritor estadounidense Stephen King, mencionó que Pinocho era pura magia.

PINOCCHIO (Netflix): Pure magic. — Stephen King (@StephenKing) December 11, 2022

El director de cine Mike Mendez también lo felicitó a través de Twitter. "Felicidades, bien merecido", escribió.

Congratulations! Well deserved! — Mike Mendez (@madmanmendez) December 11, 2022

En la misma publicación de Guillermo, decenas de seguidores lo han felicitado y se han dicho orgullosos de él.

Pinocho es un stop motion que fue creado desde cero, todos los personajes y los títeres, fueron fotografiados paso a paso para crear la ilusión de movimiento, la dirección estuvo a cargo de Guillermo del Toro y Marck Gustafson, y el guión de Patrick Mchale.

La película tiene una trama oscura por lo que, menores de 12 años no pueden verla.

Pinocchio comes to life in Guillermo del Toro’s new iteration of the classic story. Now on Netflix. pic.twitter.com/MpCTfOGtT4 — Netflix (@netflix) December 9, 2022

El tema central de la historia es una crítica política que habla del antifacismo.

La desobediencia, la muerte y el amor, son claves en el desarrollo de esta historia que nada tiene que ver con la versión de Disney.