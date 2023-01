Globos de Oro: los escándalos por los que Hollywood les ha dado la espalda

Los Globos de Oro parecen perder su brillo ante los ojos de la industria hollywoodense. La gala se llevará a cabo este martes, con una misión por delante, tratar de equilibrar su prestigio y demostrar los cambios que sus organizadores han implementado para recuperar su influencia.

El impacto de quejas como la falta de diversidad, corrupción y poco profesionalismo a la hora de nominar producciones o artistas, han terminado en una falta de credibilidad de la premiación que ha ocurrido durante 80 años.

Te recomendamos: Globos de Oro 2023: Películas, series y actores nominados a las principales categorías

Algo que parece ser una consecuencia de los escándalos en los Globos de Oro, es el cambio de día de su celebración, pues la transmisión televisiva del evento tenía un prime time durante un domingo de enero, sin embargo, la 80ª edición se llevará a cabo este martes sin un horario estelar.

El año pasado, incluso salió del aire tras acusaciones de prácticas poco éticas por parte de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), quienes son la cabeza de los premios.

Gossip Globos de Oro reconocen a Pinocho de Guillermo del Toro con tres nominaciones

El hotel Beverly Hilton en Los Ángeles,California será la sede donde competirán superproducciones como Avatar o Top Gun. La televisora NBC transmitirá este 2023 el evento, luego de que la HFPA anunció algunas modificaciones respecto a los señalamientos en contra.

Como cada año, han sido invitadas las principales estrellas de la industria, pero algunos nominados aún no confirmaron su asistencia.

Anteriormente, ganar un Globo de Oro significaba la posibilidad estar más cerca de un Oscar, y servía como una herramienta de promoción para los actores, directores o guionistas que eran nominados y premiados.

Ahora, su importancia parece ser ignorada por muchos artistas que no han agradecido públicamente sus nominaciones.

Famosos actores han pintado una línea con los Globos de Oro

Es poco probable que aparezca Tom Cruise, uno de los productores de Top Gun: Maverick, luego de que en 2021 devolviera sus tres premios en protesta contra la HFPA.

Puedes leer: Globos de Oro 2023: Netflix y HBO Max empatan con 14 nominaciones

Brendan Fraser, nominado por La ballena de Darren Aronofsky, afirmó en una entrevista con GQ que fue abusado sexualmente en 2003 por Philip Berk, un expresidente de la HFPA, por lo que descartó asistir a la gala de este año.

“No, no voy a participar… Es por la historia que tengo con ellos. Y mi madre no educó a un hipócrita. Puedes llamarme muchas cosas, pero no eso”, señaló Fraser.

Otros actores que rechazaron públicamente los premios son Scarlett Johansson, Mark Ruffalo y Ava DuVernay.

Emily en París y la polémica en los Globos de Oro

Una investigación de los Ángeles Times reveló en 2021, que parte del jurado de los premios que reconocen a lo mejor del cine y la televisión, había estado envuelto en una trama de corrupción relacionada con la serie de Netflix, Emily en París.

Unos 30 votantes de los Globos de Oro fueron invitados por Paramount, productora de la serie protagonizada por Lily Collins, a un viaje todo pagado a París.

Te puede interesar: Mi madre no educó a un hipócrita: la razón por la que Brendan Fraser no irá a los Globos de Oro

En el 2021, Emily en París obtuvo dos nominaciones: Mejor serie y mejor actriz para Lily Collins, lo que levantó las cejas de críticos de cine y debates en redes sociales, pues percibían como increíble que una serie que mostraba clichés sobre la cultura francesa, aunado a la falta de diversidad en su reparto, contara con el respaldo de los Globos de Oro.

En enero de 2022, la 79 edición no tuvo transmisión televisiva ni alfombra roja y tampoco la presencia de nominados. Los ganadores fueron anunciados en un comunicado por la negativa de la industria a participar en ella.

La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), ha realizado un campaña de lavado de imagen tras las polémicas.

A few sneak peeks of the #GoldenGlobes ballroom! Who's getting excited?! 👀 pic.twitter.com/CGrB36XRiM — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 10, 2023

Para calmar los comentarios respecto a la diversidad racial, integraron a 100 votantes, en la junta, 21 miembros nuevos son negros, asiáticos, mujeres y latinos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Esta 80ª edición, parece ir poco a poco retomando su categoría, directores como Guillermo del Toro, Steven Spielberg y Quentin Tarantino, han confirmado su participación.

Jenna Ortega, Jamie Lee Curtis, Kevin Costner, Austin Butler, Jane Fonda y Ana de Armas, también asistirán a la premiación.

Con información de EFE