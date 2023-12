Back to Black: biopic de Amy Winehouse ya tiene fecha de estreno y te revelamos al elenco

Amy Winehouse sin duda fue una de las voces que marcó a toda una generación, por lo que su muerte en 2011 a los 27 años fue una gran pérdida no sólo para sus fans sino para el mundo de la música.

Sin embargo, ahora podremos recordar a la cantante gracias a su próxima película biográfica: "Back to Black", dirigida por Sam Taylor-Johnson y de la cual te traemos todos los detalles, incluído quién será su elenco protagónico.

¿Cuándo se estrena película de Amy Winehouse: Back to Black?

De acuerdo con la productora Focus Features, la cinta de Amy Winehouse "Back to Black" se estrena el próximo mes de mayo de 2024.

El filme contará cómo fueron los inicios de la intérprete, así como el orígen de su álbum homónimo "Amy Winehouse", producto de una relación amorosa y el gran impacto que tuvo en la industria musical, ofreciendo una perspectiva franca del fenómeno musical y personal que fue la cantante.

Su directora Sam Taylor-Johnson manifestó su compromiso con la cinta de llevar al público una historia única con la música de la británica, que conquistó a millones alrededor del mundo.

En enero de 2023, Focus Features adquirió los derechos para su realización, por lo que el proyecto cuenta con la aprobación de la familia, así como las licencias de la música de Amy Winehouse en coordinación con Universal Music Group y Sony Music Publishing.

¿Qué actores protagonizan la película de Amy Winehouse?

La película de Amy Winehouse es protagonizada por la actriz Marisa Abela, Jack O’Connell como Blake Fielder-Civil, exesposo de Amy, Eddie Marsan en el rol de Mitch Winehouse, padre de la cantante, y Lesley Manville como la abuela materna de la artista.

New official images from #BackToBlack, starring Marisa Abela as Amy Winehouse. pic.twitter.com/xDvUsc5vYl — Fandango (@Fandango) December 7, 2023

Su papá Mitch Winehouse se pronunció a favor de la elección de Marisa Abela para el interpretar el papel de Amy, asegurando que es perfecta para encarnar a su hija.

Cabe destacar, que la cantante vendió más de 30 millones de discos en todo el mundo y fue reconocida con seis premios Grammy, uno de ellos a título póstumo, incluyendo Grabación del Año y Canción del Año por el sencillo "Rehab".