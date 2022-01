Anuncian artistas de Coachella 2022; Harry Styles, Billie Eilish y Grupo Firme

Este miércoles se dio a conocer el cartel del Festival Coachella, que se celebrará del 15 al 17 y del 22 al 24 de abril en Indio, California, y contará con la participación del Grupo Firme.

La agrupación encabezada por Eduin Caz, se presentará el primer fin de semana, compartiendo el cartel con los mexicanos Nathanael Cano, Banda MS y Ed Maverick (estos dos últimos estaban considerados desde 2020, cuando se canceló el evento).

Los headliners para esta edición son Harry Styles, Billie Eilish, Swedish House Mafia y Ye (antes conocido como Kanye West), y también se presentarán figuras como Megan Thee Stallion, Karol G, Doja Cat y Anitta.

En cuanto a las medidas sanitarias, el sitio del festival indica que se solicitará a los asistentes su comprobante de vacunación, o una prueba negativa de Covid, tomada al menos 72 horas antes de ingresar al evento.

Cabe resaltar que Travis Scott, quien también estaba confirmado en 2020, no retornó al cartel debido a la tragedia que se suscitó durante una de sus presentaciones en Astroworld, en Houston, que dejó diez muertos y decenas de heridos. Pese a que sus fans recolectaron firmas, el festival no lo volvió a incluir en el line-up.