¡Atención frikis! Más de 100 talentos y actividades en la Conque 2018

Querétaro, Qro.- Más de 350 horas de contenidos, 100 talentos y diversas actividades es parte de lo que ofrece la Conque 2018, un evento que además de reunir lo mejor de los cómics y el entretenimiento en México es también un expositor de talentos mexicanos para grandes compañías como Marvel y D.C., según comentó René Franco, director Director General de este evento.

“Marvel y D.C. han decidido venir juntos a revisar portafolios de talento mexicano en Conque, en Querétaro, este año. No vienen porque sí, vienen porque hay talento”,dijo Franco al destacar el trabajo de Humberto Ramos, quien es uno de los dibujantes exclusivos mexicanos de Marvel Cómics y Director de Talento de este evento.

La Conque 2018 será un espacio donde la animación y la fantasía se reúnan para que los aficionados disfruten diversas actividades con esta temática. “Querétaro será la sede del cómic y la celebrará con la presentación de invitados y creadores con más amplias trayectorias. Chicos y grandes van a disfrutar de talleres, conferencias, ciclos de cine, firmas de autógrafos y presentación de editoriales”, adelantó Francisco Domínguez, Gobernador del estado, durante la conferencia previa a la inauguración del evento.

De acuerdo con los organizadores, se espera la presencia de alrededor de 50 mil asistentes, quienes podrán adquirir productos como playeras, álbumes Panini edición especial, cómics, figuras de Star Wars y Avengers. También podrán visitar escenarios de series como Stranger Things, Club de Cuervos, The Defenders y La casa de papel o tomarse fotos en el Trono de Hierro de Game of Thrones o en la sala de Sheldon Cooper de The Big Bang Theory.

“Conque tiene que lograr algo: llevarte a ese momento, a esa situación que te hizo realmente feliz. El entretenimiento, el cómic, la televisión a todos nos llevan a un momento realmente feliz. Ese momento donde leímos nuestro primer cómic de un cuate que volaba u otro que escalaba paredes. Conque tiene que repetir ese momento; traer a las familias a que los padres compartan esos momentos con los hijos y que los hijos generen sus propios momentos”, agregó Luis Gantus, Director de Contenidos.

Enla Conque 2018 se espera la visita de personalidades como Jason Blum, la mente maestra detrás de películas como ¡Huye! Y Fragmentado, la actriz Rosario Dawson, el productor Jeremy Zag, el monero Trino Hernández, los dibujantes Kim Jung Gi y Ryan Stegman, entre otros.