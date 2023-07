Bárbara Torres casi hace llorar a Wendy en La Casa de los Famosos, ¿qué le dijo la actriz?

La Casa de los Famosos ya dio a conocer a sus nominados donde por primera vez la favorita Wendy Guevara a resultado nominada para la próxima eliminación.

La nominación de Wendy fue mal recibida por la gente, que ha demostrado su apoyo incondicional para que ella gane el reality, sin embargo, tras haber vivido unas nominaciones cara a cara, su compañera Bárabara Torres le dijo un comentario a la influencer que casi la hace llorar.

La actriz le confesó cómo le pidió a Barby Juárez que no la nomiara pues ahora ellas dos eran las únicas mujeres dentro de la casa, pues Wendy en realidad era hombre por lo que no contaba como mujer.

“Ya sólo quedamos dos mujeres en la casa, porque tú no eres mujer (…) Yo le dije a ‘Barry’ que me salve a mí porque somos las dos mujeres reales. Tú no, tienes pen* y senos, tú eres hombre”, le dijo la actriz de “La Familia P. Luche” a Wendy, quien con ojos llorosos se lo relató a los demás integrantes de la casa.

Lo anterior tampoco fue del agrado de sus compañeros, quienes incluso defendieron a Wendy asegurando que ella también era considerada una mujer.

Incluso Sergio Mayer señaló que si la influencer ganaba el reality, entonces una mujer sería la ganadora. y que si ella ganaba es causando gran indignación entre todos lo integrantes de la casa que notaron la incomodidad de Wendy Guevara al relatarlo entre lágrimas.

“Wendy es mujer. Ella representa mujer, el miembro es lo de menos, es la actitud, es cómo se sienta ella. Tienes que aprender a utilizar un lenguaje inclusivo, fuera de broma”, puntualizó Sergio Mayer mientras Poncho de Nigris de igual forma apoyaban a Guevara.

Wendy Guevara, la favorita para ganar La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos se ha vuelto toda una sensación gracias a una de sus participantes Wendy Guevara, mejor conocida como Wendy de "Las Perdidas".

La famosa influencer ha conquistado al público mexicano desde que llegó al reality gracias a su personalidad que ha vuelto muy divertida la convidencia en la casa, donde ahora cuenta con una sección que ha conquistado a la gente llamada "Resulta y Resalta".

En dicha sección, Wendy simula tener un programa de espectáculos, donde entrevista a los concursantes de la casa para sacarles sus "trapitos al sol", lo que ha sido muy apludido por sus fanáticos.

Gracias a ella, incluso los participantes se divieron en dos equipos: el team Cielo y team el Infierno.

El team Cielo lo integran Jorge Losa, Bárbara Torres, además de Ferka, Raquel Bigorra y Paul Stanley que ya fueron eliminadas.

Mientras que el team Infierno está integrado por Wendy Guevara, Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Emilio Osorio, Nicola Porcella y Apio Quijano.

Hasta el momento, el team Infierno ha sobrevivido a las eliminaciones gracias a la gente que sigue a Wendy y que espera sea la gran ganadora del reality show.