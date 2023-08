Blue Beetle construye un superhéroe diferente y latino

De niño, Ángel Manuel Soto soñaba en grande, pero nunca dimensionó la verdadera magnitud sus aspiraciones.

Hoy, ese pequeño que creció en un barrio popular de San Juan, Puerto Rico está orgulloso, no sólo por dedicarse al cine y así hacer realidad uno de sus anhelos, sino también por que es el director de Blue Beetle, la primera cinta con un superhéroe latino como protagonista.

“De niño, esta noción de los superhéroes no era la más bienvenida en mi casa, sobre todo viniendo de un país colonizado, esa idea de esperar a que alguien venga a salvarte pues no comulgaba tanto con mi realidad porque mi papá siempre decía que no hay que esperar a que alguien venga a salvarte, tú tienes que salvarte”, afirmó Soto en entrevista.

“Esta película lo que inspira es que sí, el escarabajo le da poderes al protagonista, pero lo importante es él, sabe quién es como persona, así como su familia, ellos logran salvarse del problema que están teniendo en la cinta por ellos mismos y eso para mí es una manera de poder representar otro tipo de historias de superhéroes”, agregó.

Ángel Manuel Soto, de origen puertorriqueño, protagoniza Blue Beetle | Cortesía: Warner Pictures

La cinta protagonizada por Xolo Maridueña, Susan Sarandon, Elpidia Carrillo, Adriana Barraza y Damián Alcázar aborda la historia de Jaime Reyes, un joven con raíces mexicanas que, por cuestiones del destino, se encuentra con un escarabajo alienígena el cual le proporciona una armadura y poderes sobrenaturales.

Para esta historia, la mayor fortaleza de Jaime es su familia conformada por su abuela Nana (Barraza), su hermana Milagro (Belissa Escobedo), sus padres Rocío (Carrillo) y Alberto Reyes (Alcázar), así como su tío Rudy (George López); son ellos quienes no sólo lo apoyan en su transformación sino que también lo salvan de la maldad de Victoria Kord (Sarandon).

“Anteriormente, yo no lo veía posible (realizar una cinta con tintes latinos), así como estaba el clima antes, pero poco a poco se ha abierto esta oportunidad de no sólo representar a un superhéroe latino, sino también que toda su familia esté envuelta en el desarrollo del personaje y que sean participantes activos de su transformación a convertirse en un héroe.

“Me pareció una metáfora bastante asertiva de la importancia de las familias en nuestras vidas”, comentó el director.

Además del elenco, la cultura latina se refleja también al incluir canciones de exponentes como Luis Miguel, Calle 13 y Soda Stéreo, entre otros. También hay chistes y referencias a programas mexicanos como El Chavo del 8, El Chapulín Colorado, creados por el comediante Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, así como la telenovela de María la del Barrio, protagonizada por Thalía.

“Esta película cruza nacionalidades y nos lleva a la nostalgia, a los que somos latinos de cuando mi abuela veía la novela de Thalía o cuando mi papá nos ponía la música de Luis Miguel”, expresó.

MÁS LATINOS EN PANTALLA

A unos meses de cumplir 15 años de trayectoria, Soto reveló que se considera un director exigente con su propio trabajo. Blue Beetle se convirtió en su proyecto favorito debido a su conexión latina, sin embargo, espera que existan nuevas entregas en donde se refleje en su totalidad todos los obstáculos que esta cultura enfrenta a lo largo de su vida.

“Hay muchos factores que me hubiera gustado tocar, pero lo importante es que esta sea la primera de muchas películas donde se puede explorar todo lo latino porque esta historia de Jaime Reyes es meramente el primer acto de lo que le espera a él en adelante; eso me dio a mí la oportunidad de no ser tan duro conmigo mismo, las próximas cintas vendrán con más posibilidades de contar historias más extraordinarias.

“Me gustaría que eso levantara la inquietud de vernos más representados y exigirnos a nosotros mismos también como latinos que existan más películas donde nos veamos como superhéroes”, dijo el cineasta.





UNA HUELGA NECESARIA

En cuanto al tema de la huelga de actores y guionistas en Hollywood, quienes exigen regulaciones Al uso de la Inteligencia Artificial dentro de las producciones así como mejores sueldos, Soto dijo que empatiza con sus colegas, incluso espera que próximamente se llegue a un acuerdo que beneficie a ambas partes.

“Viniendo de una familia donde mis padres han participado en huelgas y han sido parte de estos movimientos que reclaman mejor calidad de vida de la cual hoy en día nosotros podemos disfrutar, me parece que la huelga es justa y necesaria.

“Mi apoyo no sólo está con los actores sino también con los escritores porque ellos son los que cuentan nuestras historias, están al frente y ya es tiempo de que se les dé un trato justo, el mundo está cambiando y yo creo que los beneficios tienen que cambiar; ahora mismo están siendo héroes al sacrificar esta oportunidad única de verse en pantalla, promocionar una película y celebrar nuestra latinidad por el bien común y esto es el acto más heroico”, finalizó.

Blue Beetle se estrenará el 17 de agosto en cines de todo el país.