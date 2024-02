Bob Marley, de rebelde a gran vendedor

La tan esperada película biográfica de Bob Marley, One Love, destacará momentos importantes en la vida del músico, como su adolescencia en Trench Town, su crecimiento espiritual y el atentado contra su vida. Pero como estudioso de la industria musical, me pregunto si la película es otra extensión más de la máquina de marketing del músico.

Marley murió en 1981 a la edad de 36 años, cuando había alcanzado un nivel de éxito sin igual para otros actos de reggae, y lo hizo mientras desafiaba el capitalismo global y hablaba con los oprimidos.

Esa imagen, sin embargo, está fundamentalmente en desacuerdo con lo que ha sucedido con el nombre y la imagen de Marley desde su muerte.

Ahora podemos comprar mochilas, maletas, rompecabezas, tazas e incluso chanclas de Bob Marley, entre muchos otros productos.

La acusación de “venderse” alguna vez podría amenazar seriamente la credibilidad de un artista; el insulto tiene mucho menos poder en una era en la que la supervivencia de un artista a menudo depende del patrocinio y los acuerdos de licencia. Mientras tanto, los ingresos actuales de un artista fallecido quedan en manos de otros.

Sin embargo, cuando un músico tan venerado como Marley –y cuyas canciones estaban plagadas de mensajes de liberación, antiimperialismo y anticapitalismo– se comercializa tanto, vale la pena preguntarse cómo sucedió esto y si esto amenaza su legado artístico.

Dentro y fuera del registro

En su lista de 2023 de celebridades muertas mejor pagadas, Forbes colocó a Marley en el noveno puesto, justo detrás del exlíder de los Beatles, John Lennon. Según la publicación, Marley ganó 16 millones de dólares, o mejor dicho, su patrimonio.

Los asuntos comerciales de Marley ahora están controlados por miembros de la familia (el patrimonio) que han hecho acuerdos con varios socios de comercialización y marketing, y todas las partes comparten las ganancias. El poder comercial del nombre de Bob Marley genera las regalías obtenidas por el patrimonio, aunque los porcentajes precisos no están disponibles públicamente.

Un lanzamiento musical póstumo, en particular, ha sido una mina de oro: el álbum recopilatorio Legend, de Marley.

Lanzado en 1984 y con temas como “Could You Be Loved” y “Three Little Birds”, es el álbum de reggae más exitoso de todos los tiempos. Ha vendido más de 15 millones de copias en Estados Unidos y ha pasado más de 800 semanas no consecutivas en el Billboard 200. En conjunto, sus temas han representado más de 4 mil millones de reproducciones en Spotify, y su fenomenal éxito es una razón clave por la que la editorial musical privada La empresa Primary Wave, que cuenta con el respaldo de inversores como BlackRock, gastó más de 50 millones de dólares para comprar una parte del catálogo editorial de Marley en 2018.

Después de la muerte de Marley se lanzaron otros álbumes, incluyendo Natural Mystic (1995); el crossover de pop y hip-hop Chant Down Babylon (1999); África unida (2005); ¡Levantamiento en vivo! (2014), que presenta su último concierto; el polarizante mashup electrónico Legend Remixed (2013); Easy Skanking en Boston '78 (2015); y el curioso ¡Bob Marley & the Chineke! Orquesta (2022).

Comercializando un místico

Gracias a lo que dos escritores llamaron “la disneyficación de todos los asuntos Marley”, ahora puedes comprar café, helado y gel de baño con temas de Bob Marley. Hay equipos de audio de la marca Bob Marley de origen sostenible, además de una línea de tablas de skate Bob Marley.

La marca de cannabis Marley Natural muestra cómo el nombre Marley se ha entrelazado comercialmente con las empresas estadounidenses.

Está financiado por la empresa estadounidense de capital privado Privateer Holdings, a la que la familia Marley se había acercado para evaluar su interés en colaborar para el lanzamiento del producto. Los creadores del logotipo de Starbucks fueron contratados para diseñar el logotipo de Marley Natural, subrayando aún más los vínculos comerciales de la empresa.

Aparte del hecho obvio de que estas asociaciones no prestan atención a los mensajes anticapitalistas de Bob Marley, encuentro amargamente irónico que la firma de capital privado se llame a sí misma "Privateer". Los corsarios eran barcos encargados de saqueos y asesinatos en todo el Caribe. Se encuentran entre los “viejos piratas” sobre los que cantó Marley en su triste “Redemption Song”.

La película “One Love”, respaldada por Paramount Pictures –con cuatro Marley listados como productores– ciertamente ampliará las mitologías y las duras realidades de la demasiado breve vida de Bob Marley, que fue truncada por el melanoma. Pero también es un enorme vehículo de marketing internacional para la venta de productos de marca aún más oficial.

Su música significa mucho más. Y sus mensajes antiimperialistas, ahora que los belicistas amenazan los derechos humanos básicos en todo el mundo, tal vez sean más necesarios que nunca.





* Profesor Emérito de Industria Discográfica (Estudios de Música Popular y Negocios Musicales), Universidad Estatal de Middle Tennessee.