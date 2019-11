Brad Goreski espera que artistas se arriesguen en alfombra de People's Choice Awards

A Brad Goreski le gusta dar únicamente críticas constructivas, con un década de trabajo que avala sus opiniones, el estilista estadounidense espera con emoción los nuevos riesgos que tomaran los artistas en la alfombra roja de los People’s Choice Awards.

“Hay tantas películas buenas este año, creo que uno de las mejores actuaciones es la de Renée Zellweger en Judy, Lupita Nyong’o, siempre es de mis favoritas para ver en la alfombra roja, Scarlett Johansen, Cris Hemsworth o Gwen Stefani que es un ícono de la moda y que rompe las reglas, estoy muy ansioso de ver qué hará este año”, asegura en entrevista para los medios.

Goreski asegura que este año, los colores vibrantes y estilos vintage acapararán la alfombra, que se llevará a cabo en Los Ángeles, California. “Creo que habrá un retorno al estilo de los años 1970 y 1980 con siluetas muy exageradas y colores muy brillantes”.

Sin embargo los outfits no lo son todo, pues desde su punto de vista, algo fundamental en la creación del look que llevarán los artistas, es que sean congruentes con su personalidad, y que se note que aman como se ven, además de estar completamente seguro de que todo está bien confeccionado.

“A mí me gusta que la gente sea fiel a su estilo y que tome riesgos, cuando alguien está probando algo nuevo y se le ve bien, pero también me encanta cuando la gente se ve auténtica como ellos mismos. Tiene que ver con cómo ellos se proyectan en la alfombra y la combinación entre el cabello, el maquillaje y estilismo”, explica.

Y opina que no necesariamente es verdad la premisa de que quienes visten bien en la alfombra roja lo hacen fuera de ella. “Creo que si tienes estilo lo tienes siempre sin importar donde estés, pero creo que la gente comienza a aprender después de pasar tanto tiempo al lado de diseñadores y estilistas y haciendo sesiones de fotos, las personas lo añaden a su vida”.

Sobre su trabajo como crítico comenta que su trabajo está basado en el respeto a sus colegas y en la educación que le ha brindado la experiencia en el medio y su educación.

“Si doy mi opinión inmediatamente digo cómo lo hubiera hecho yo, trato de trato de basar mi opinión en mi educación y en la experiencia que tengo y no en necesariamente en la persona, estamos en un tiempo en el que no es aceptable hablar mal de las personas, es mucho trabajo el que hay detrás de cada look, y hay muchísimas razones por las que los artistas están usando lo que llevan y más allá de si me gusta o no, no tengo por qué juzgar”, finaliza.

Los premios se llevarán a cabo el domingo 10 de noviembre en Los Ángeles, y comenzará transmisiones por E!, Telemundo Internacional y Universal TV a partir de las 6 PM.