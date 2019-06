Brad Pitt y Chris Evans arremeten contra Marcha del Orgullo Heterosexual

Con motivo del mes del Orgullo LGTBI, unos jóvenes de Boston tuvieron la iniciativa de realizar la Marcha del Orgullo Heterosexual.

Para promoverla, utilizaron como imagen a Brad Pitt ya que, en su opinión, es un buen ejemplo de hombre heterosexual.

Sin embargo, todo se complicó cuando el actor de Hollywood envió un comunicado amenazando con tomar acciones legales si no dejan de utilizar su imagen, así lo indica el portal TMZ.

No obstante, no ha sido el único actor que ha puesto el grito en el cielo. Su colega, el actor Chris Evans, mediante su cuenta de Twitter envío un mensaje sarcástico dirigido a este grupo:

Wow! Cool initiative, fellas!! Just a thought, instead of ‘Straight Pride’ parade, how about this: The ‘desperately trying to bury our own gay thoughts by being homophobic because no one taught us how to access our emotions as children’ parade? Whatta ya think? Too on the nose?? https://t.co/gaBWtq2PaL — Chris Evans (@ChrisEvans) 5 de junio de 2019

Wow, the number gay/straight pride parade false equivalencies are disappointing. For those who don’t understand the difference, see below. Instead of going immediately to anger(which is actually just fear of what you don’t understand)take a moment to search for empathy and growth https://t.co/e98K0Z150T — Chris Evans (@ChrisEvans) 5 de junio de 2019

"¡Guau! ¡Estupenda iniciativa, amigos! Solo tengo una cosa que decir, en lugar de Marcha del Orgullo Heterosexual, qué tal así:

'Marcha por el intento desesperado de enterrar nuestros propios pensamientos homosexuales siendo homófobos porque nadie nos enseñó a acceder a nuestras emociones cuando éramos niños'. ¿Qué piensan?'", se lee la publicación que compartió el Capitán América.

El portal de la marcha, denominado Super Happy Fun América ha censurado las imágenes y a través de su cuenta de Twitter revelaron que Milo Yiannopoulos será la nueva cara de la marcha, te preguntarás ¿Quién es el? Es un polémico agitador de extrema derecha en Estados Unidos.