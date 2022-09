Brendan Fraser rompe en llanto tras ser ovacionado en Venecia por su actuación en The Whale

Tras varios años de estar fuera del ojo público, Brendan Fraser regresó con fuerza y sorprendió a todos en el Festival de Venecia este fin de semana.

The Whale fue la película que trajo de vuelta a uno de los actores más populares a finales de los 90 gracias a cintas como George de la selva, La Momia y al Diablo con el Diablo.

Ahora con 53 años, Fraser retoma su carrera en Hollywood y es reconocido por su actuación, donde el público lo ovacionó por casi siente minutos tras haber sido conquistado por su papel de Charlie.

El artista se conmovió hasta las lágrimas tras la respuesta del público que fue muy sorpresiva para él tras haber estado tanto tiempo fuera de la pantalla grande.

"Simplemente estoy intentando aguantar hoy (...) Gracias por esta maravillosa acogida, deseo que esta película cause la misma profunda impresión que provocó en mí", dijo durante la presentación de la cinta.

The standing ovation for #TheWhale was so enthusiastic, Brendan Fraser tried to leave the theater but the crowd’s applause made him stay. #Venezia79 pic.twitter.com/ZZ0vbFX7Rl — Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) September 4, 2022

¿De qué trata The Whale?

"The Whale" cuenta la historia de Charlie, un profesor de inglés que tras la muerte de su novio empieza a consumir demasiada comida chatarra en un intento de anestesiar su dolor.

Su vida transcurre con sus 266 kilos de carne y hueso varados en el sofá, conectado al inhóspito mundo exterior solo por las clases que imparte desde su ordenador, mientras la muerte asoma en el horizonte al olor de sus venas obstruidas y su debilitado corazón.

Sin embargo Charlie alberga un último deseo: reconstruir la relación con su hija adolescente, Ellie (Sadie Sink), de la que se separó al abandonar su hogar para empezar la relación con un hombre.

Así fue el paso de los actores de The Whale por la alfombra roja de la Mostra de Venecia. | Foto: AFP

De este modo, la casa en la que viven enclaustrado, se convierte en el escenario de un emocionante duelo dramático con la niña en un intento de hallar la salvación antes del fin.

Brendan tuvo que trabajar mucho para conseguir el aspecto del personaje debido al aumento de peso que requería, sin embargo, una prótesis de 130 kilos terminó ayudando a que el artista se convirtiera por completo en el profesor.

"Tuve que aprender a moverme de un modo nuevo, desarrollé músculos que no sabía que tenía, sentí vértigos al final de la jornada cuando me quitaban la prótesis por una sensación ondulante como cuando bajas de una góndola en Venecia", señaló el actor.

El regreso de Darren Aronofsky

Basada en la obra teatral de Samuel D. Hunter, la película ahora es dirigida por Darren Aronofsky, quien vuelve también cinco años después de su última película Mother (2017), que dividió opiniones y no conquistó del todo la taquilla.

"Estoy entusiasmado con volver. En los últimos años perdimos demasiado por la separación de la conexión humana y el cine va de eso, de tener algo que compartir y dos horas de empatía, que es lo que el mundo exactamente necesita", dijo Aronofsky.

darren aronofsky on casting brendan fraser for #TheWhale pic.twitter.com/rKXTAkTYOb — chi 🦒 (@nvrnotfangirlin) September 4, 2022

El director leyó hace diez años en la prensa una reseña de la versión teatral cuya historia terminó por conmoverlo hasta el punto de proponerle a su autor llevarla al cine.

Eligió a Fraser después de verlo por casualidad en el trailer de una película brasileña de bajo presupuesto y en 2020 empezaron a rodar lo que parece que podría un lugar para ser nominado a los premios de la Mostra o incluso, la crítica señala que hasta un Oscar como mejor actor, pero finalmente será el tiempo el que nos de la respuesta.

