Bruce Dickinson, vocalista de Iron Maiden, regresa con nuevo álbum tras 19 años

Tuvieron que pasar 19 años para que la leyenda del Heavy Metal, Bruce Dickinson, vocalista de la mítica banda Iron Maiden, volviera a lanzar un disco en solitario. Repleto de guitarras pesadas, riffs con sólidas identidades, melodías y armoníasquegolpean sorpresivamente por su variedad, así como afilados versos que chocan en el combate de la luz y las tinieblas, The Mandrake Projectes una de las producciones más significativas y personales que este artista de 65 años haya realizado en su carrera.

Pero no se trata de un simple álbum, sino, más bien, como suele hacerlo, de un proyecto multidisciplinario,que en esta ocasión viene acompañado de un cómic homónimo, pensado por el mismo cantante, con el que marca su feroz debut en el mundo de las historietas. Un proyecto que describe como “dos grades árboles en un bosque, independientes el uno del otro. Puedes cortar uno y el otro permanecerá de píe, pero están conectados por sus raíces que se entrelazan y comunican”.

En entrevista virtual y exclusiva con El Sol de México, Bruce Dickinson devela algunos significados de las raíces entre este comic, del cual el primer número ya está a la venta, y este disco que estará disponible a partir del próximo 1 de marzo.

CASI SOBRENATURAL

“En 2005 nunca habría imaginado hacer una grabación como esta, en verdad es muy especial para mí. No sé si podré estar cerca de hacer algo así de nuevo. Sabes, es algo que simplemente te atrapa sigilosamente, uno no se da cuenta de lo que está haciendo hasta que lo ve terminado”, afirma Bruce, mostrándose genuinamente humilde y sorprendido por los buenos comentarios hacia su nueva creación.

No es para menos, pues el mismo compositor relata que en realidad el proceso del disco, realizado de la mano del productor Roy Z,fue demasiado largo, con momentos de epifanías sonoras, cuyas canciones más antiguas son “Shadow of the Gods”, realizada hace 25 años como un deseo vago para un disco en solista y “Sonata (Inmortal Beloved)”, que creó en 2014 y cuya letra escribiría años después a partir de un revelador ejercicio de flujo de conciencia.

Sería hasta 2022 que crearía las tres canciones capitulares de este disco, las cuales darían forma a las demás pistas, que van desde el Heavy Metal más clásico hasta fusiones de ritmos con gran groove. Es un álbum con un alto sentido de unidad, pero en el que “cada canción posee una vida distinta e introduce un sentir diferente”, como afirma el músico británico, quien rememora el modo en que algunos sonidos tomaban forma de oscuros y retorcidos cuentos de hadas, mientras otros parecían venir del mismo infierno, conjugándose al final en una enorme danza macabra.

“Siento algo demasiado loco, casi tanto como cuando hice Thenumberofthebeast (1982), con Maiden. Todos sabíamos que era un álbum especial; no sé por qué, pero esa vibra y energía era increíble. Ahora, cuando finalmente monté este disco en el orden que creí que debía estar y lo escuchamos, me di cuenta de que habíamos hecho algo casi sobrenatural”, agrega y sonríe ante el micrófono.

SI LA ETERNIDAD FALLARA

En su parte cómic The Mandrake Projectha sido pensada por Dickinson —en colaboración del guionista Tony Lee y el dibujante Staz Johnson— como una historia para adultos de 12 volúmenes, que gira en torno a la idea de que “la eternidad ha fallado” y la búsqueda de la identidad de su personaje principal.

Llena de oscuridad, drogas, sexo y corrupción, cuenta el camino del Dr. Necrópolis, quien duda de sí mismo y su capacidad, se encuentra atormentado por la perdida de su hermano a quien buscará regresar del inframundo. Todo en un contexto en el que se ha desarrollado un proyecto para preservar las almas de los más ricos y poderosos en la tierra, para el cual Necrópolis es fundamental.

“En el comic que la eternidad haya fallado refiere a que al final del episodio uno se percata de que la ciencia ha conquistado la muerte. Así es como podría fallar la eternidad, porque si puedes vivir por siempre o si tu alma puede ser preservada por siempre, la eternidad pierde sentido”, expresa Dickinson abriendo los ojos, como si se sorprendiera del significado de sus propias palabras.

Para hablar del origen de esta idea, el cantante se remonta hasta cuando era adolescente y no había tenido novias, por no ser tan atractivo ni sentir que pudiera controlar nada de su vida, así que se encontró cierto refugio en los comics y programas de ciencia ficción que veía en televisión.

Luego, con el pasar de los años, dejaría las historietas atrás para dedicarse por completo a la música, hasta que un día, en busca de inspiración entraría, a una tienda de cómics para comprar todos los volúmenes de SilverSurfery Dr. Strange. De este último encontraría un número donde leyó la frase “Si la eternidad fallara”.

Así fue como decidió hacer una historia, de la cual también surgió una canción “Ifeternityshouldfail”, que lanzaría con Maiden en el álbum The Book ofSouls (2015), con la intención de recuperarla cuando tuviera un proyecto en solitario. Mientras, escribió un primer borrador de la historia que este año se estrena, pero fue entonces que le dio cáncer en la lengua y luego la pandemia alargó el proyecto, tiempo en que descubrió que podría escribir una historia más larga y oscura.

OPTIMISTA POR NATURALEZA

Dickinson cuenta que en el comic evoca la figura del poeta y pintor inglés William Blake —a quien considera “el más puro y creativo artista que uno se pueda imaginar jamás”—, el cual sirve como una especie de guía espiritual del protagonista.

Un personaje que, reconoce, de algún modo está presente en el álbum, pues en sus canciones se hace manifiesto el encuentro de los contrarios, del mismo modo que aquel poeta romántico lo hizo en su libro El matrimonio entre el cielo y el infierno y en su poema “Augurios de inocencia”.

“Eso es, un matrimonio entre el cielo y el infierno. Este disco habla sobre la vida y la muerte. En él, algunas canciones son sobre la vida y otras sobre la muerte, mientras que otras tantas hablan de la vida y la muerte en una misma experiencia”, comenta el músico, el cual también compuso en 1998 el disco The Chemical Wedding, ese sí directamente influido por el genio de Blake.

De esta afronta dicotómica, Dickinson comenta que es algo con lo que el ser humano está obligado a lidiara lo largo de su vida y que tiene que estar consciente del mal que hay en el mundo: realidades que son duras de reconocer, por lo que las personas suelen recurrir a las diversas religiones. Y aunque afirma que él es lector de textos religiosos, asegura que los usacomo fuente de información para sus historias y canciones, sin ningún fanatismo. Es así que ha aprendido a vivir sin dogmas, sobre todo después de haber sobrevivido al cáncer.

“A pesar del hecho de que el disco es un tanto oscuro, de hecho, yo soy un optimista por naturaleza. Creo que hay cosas que podemos hacer para mejorar nuestras posibilidades de sobrevivencia, como vivir el aquí y el ahora. Simplemente, tomar las cosas un día a la vez, pero la religión no se trata de eso en absoluto. A todos nos enseñan a planificar y predecir como si hubiera una utopía esperándonos, siempre y cuando sigamos X o Y camino. Pero… ¿Qué pasa si no existe esa utopía?, ¿Qué si no hay cielo? ¿Qué si no hay infierno? ¿Qué tal si, tal vez, sólo es aquí y ahora?”, finaliza.