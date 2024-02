Iron Maiden, sinfonicamente reinventado en México

Este fin de semana tendremos en la Ciudad de México la oportunidad de presenciar el estreno mundial de un concepto único e interesantísimo, que más que aferrarse a la nostalgia de las glorias del pasado busca revisitar lo que se ha construido.

En esta ocasión, dos mundos que al parecer son opuestos se tocan y encuentran con el fin de desarrollar nuevas formas de expresión. Se trata de la Orquesta Sinfónica de Minería, en su versión “Pops”, que este 18 de febrero presentará el concepto Maiden Orchestra, es decir, una versión reimaginada de Iron Maiden en un concepto totalmente sinfónico.

La idea de esta propuesta fue de Atto Attie, miembro de la Orquesta 24 Cuadros y anteriormente integrante de la banda de heavy metal Raxas, quien nos habla de esta nueva aventura.

¿Cómo surge la idea de hacer un concepto sinfónico de Iron Maiden?

Surge de aquellos años de la adolescencia, cuando Iron Maiden era mi banda favorita; aprendí a tocar el bajo por la influencia de Steve Harris (bajista de Iron Maiden) además de que siempre me gustó la música clásica. Siempre me pareció muy evidente que una banda como Maiden pudiera llevarse al terreno de lo sinfónico.

“Pasaron las décadas y muchos artistas llevaron sus conceptos al terreno de lo sinfónico: Metallica, Deep Purple, El Tri, Cerati, pero en realidad no me llamaron mucho la atención, porque al final de cuentas era la banda tocando. Sónicamente, aunque tenías las guitarras, la batería, el bajo y la voz, por atrás tenías un arreglo de cuerdas”, añade.

“Mi idea siempre fue que el lenguaje fuera cien por ciento sinfónico; en esta ocasión no va haber banda en el escenario. No va a haber guitarras, no va a haber bajos, no va a haber batería, y va a ser con Minería Pops, o sea la Orquesta Sinfónica de Minería. Todo ejecutado en un lenguaje cien por ciento sinfónico. Serán como quince canciones de Iron Maiden…”





¿Qué hace diferente a Iron Maiden de las demás bandas de heavy metal?

Yo siento que primero es su ética de trabajo. Llevan 40 años incansables, viajando por el mundo, sacando material, creciendo y reinventando a sus fans. Hay algunos muy jóvenes, hijos de chavorrucos como yo, que quieren llevar a sus chavos a ver a la banda; siento que también han sido una banda muy honesta, siempre se han mantenido con el lenguaje que ellos inventaron. Un lenguaje musical muy galopante, muy épico. Un lenguaje que en muchos lugares tiene que ver con la arquitectura de la música clásica. Como las dobles armonías de las guitarras, por ejemplo.

“Al final de cuentas ya son una banda de culto en México, que es uno de los países que más metal consume, y que más compra a Iron Maiden. Creo que es una banda que está aparte de las otras bandas británicas de heavy metal. Está Black Sabbath y Judas Priest por ejemplo, y aparte están las estadounidenses, pero Iron Maiden tiene un lugar especial en la jerarquía del mundo del metal”.





Para darle más contexto a las palabras de Atto, Iron Maiden llegó a nuestro país por primera vez en 1983, para hacer la promoción de su cuarto disco en estudio, el aclamado Peace of Mind, editado por EMI, que fue el sello que junto con WEA más apoyó la difusión del metal en México.

¿Hay algún arreglo de una canción en particular, que creas que realmente sorprenderá a los fanáticos?

“Hallowed by thy Name” suena muy padre, “Phantom of the Opera” quedó muy bien. En realidad hay cosas muy interesantes en cada una de las diferentes canciones; también hay visuales, que es otra parte del atractivo del espectáculo. Entonces tienes visuales, tienes a la Sinfónica de Minería tocando las rolas de Maiden. Sí, va a ser definitivamente un espectáculo diferente y es un crossover cultural muy interesante. Habrá seguramente metaleros que saldrán con ganas de ir a la Sala Nezahualcóyotl los domingos a seguir la temporada, y al revés, los que vayan por seguir la Sinfónica de Minería, se darán cuenta que la música de Maiden vale la pena ser explorada”.

Aprovechando que platicamos contigo, ¿qué viene para la Orquesta 24 Cuadros?

Acabamos de sacar un disco que se llama Whale Waltzes, son versiones reimaginadas de canciones que nos gustan mucho. No son covers, son versiones muy distintas a las originales. La idea es tocar todo este año el nuevo disco y preparar nuevo material.