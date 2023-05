[Entrevista] Rodrigo y Gabriela se liberan del acústico

¿Ustedes los conocen? Son el dúo mexicano más exitoso y celebrado en el mundo. Reconocidos por la Administración Obama. Amados en Europa; convocados por Guillermo del Toro para trabajar con él, y de cierta manera, aún desconocidos por el populi nacional, Rodrigo y Gabriela, originarios de la Ciudad de México e iniciados en el heavy metal, nos concedieron esta entrevista, que al igual que sus tracks, va de la elegancia y cadencia, a la velocidad y lo cuasi progresivo. Hablamos con ellos de su nuevo disco, el reinicio de su estilo, su música y vida personal después de la pandemia y ¿por qué no?, también hablamos de rock y descubrimos todo lo que compartimos gracias a la música, en esta, que más que una entrevista, fue una charla entre amigos que parecía se conocen desde mucho tiempo.

Normal: Acaba de salir su nuevo disco (In Between Thoughts… A New World), después de cuatro años, un Grammy, una pandemia… ¿Cómo fue el proceso de grabación del disco?

Gabriela: Vamos a decirle “el no proceso”, en nuestra mente no estaba grabar un disco después de Mettavolution, el disco que ganó el Grammy. Teníamos una gira muy larga para promoverlo, íbamos a venir al Vive Latino, al Pa'l Norte y dos fechas en el Metropolitan y de repente nada: la pandemia. Nos tuvimos que regresar a casa, a Zihuatanejo con la esperanza de volver a México, y aprendimos rápido que eso no iba a suceder… y una incertidumbre de no saber qué va a pasar.

La humanidad ha pasado por varias cosas, pero nuestra generación nunca había vivido algo así. Para nosotros regresar aquí después de veinte años prácticamente de no parar, fue un cambio muy cañón. Nuestra manera de procesar todo esto fue tocando. Como el ejemplo del Titanic, que se está hundiendo y los músicos se pusieron a tocar. No éramos mucho de las redes sociales pero en esta ocasión sí: vamos a poner música, vamos a poner cosas que no hablen de la pinche pandemia. Dejamos de postear tanto y comenzamos a grabar estas piezas. Las escribimos con la idea de que no va haber nada porque este es el fin del mundo.

Nueve piezas conforman su nuevo disco In Between Thoughts… A New World. Nuevos tracks que van en una nueva dirección con respecto de sus trabajos anteriores. El cual por cierto, pueden conseguir directamente en vinil a través de su portal web. Mezclado y masterizado por James Monti y Greg Calbi, quien ha trabajado con Tame Impala y Beach House, se nota la mano de su colaboración. Este nuevo álbum es una colección de sonidos acústicos y electrónicos emparentados con el rock con tendencia a lo místico e indio. Como si Mahavishnu trabajara con Paco de Lucía (otra vez), mientras conocen a George Harrison y Tame Impala.

Espérennos en 2024. Estaremos de regreso en México y Sudamérica

Rodrigo

“Al final cuando sentimos que ese bonche de canciones ya estaban listas, fue justo que Rod me dijo: Si el mundo va a seguir y no se acaba pues ya tenemos un nuevo disco”, dice Gabriela sobre la grabación de In Between…

Normal: Los tracks del nuevo disco suenan muy elaborados. Dos adelantos suenan particularmente complejos, Egoland y The Eye That Catches The Dream. Tienen como influencia del pop barroco psicodélico de los sesenta, ¿hay algo de esta influencia en el nuevo trabajo?

Rodrigo: Voy a ser honesto, creo que las influencias vienen de manera más inconsciente que consciente. Liberarnos de “es un disco de Rodrigo y Gabriela y debe ser acústico” nos permitió usar todos los juguetes que tenemos en el estudio. Es más bien un trabajo cinematográfico, un soundtrack. Narra una historia, la de una filosofía hindú Advaita Vedanta. Estábamos escribiendo las piezas en orden y posteriormente hicimos una historia para cada track; lo dejamos tal cual fuimos componiendo todas las rolas. Quizá a veces puede sonar un poquito a (Ennio) Morricone, y más a mis inicios con la guitarra eléctrica.

Para los que no lo sabíamos la filosofía Advaita Vedanta habla, en términos muy simples, sobre tres grados de conciencia no separados o del otro. En el primero está la realidad absoluta la del Brahman, después la realidad ilusoria y al final el reflejo de ésta en una conciencia individual.

Normal: Estar con ustedes y no aprovechar la oportunidad de hacer esta pregunta, sería un desperdicio. ¿Cómo ven el auge de estas bandas de heavy metal nuevas, mexicanas, que han tenido éxito?

Gabriela: Nos quedamos en esta banda de Monterrey…

Rodrigo: ¡Maligno!” Son tremendos. The Warning, la banda de las chicas. Les conocemos su versión de Enter Sandman. Son muy buenas.

Gabriela: Y que bueno que sean chicas.

Normal: “¿Algún mensaje para los fans de México? ¿Qué viene ahora con el lanzamiento del nuevo disco?

Rodrigo: Espérennos en 2024. Estaremos de regreso en México y Sudamérica. Este año estaremos en Europa y Estados Unidos.

Normal: “¿Algo más qué le quieran decir a la banda melómana?”

Gabriela: Los queremos mucho y muchas gracias por todo el apoyo. Los fans en México son de puro corazón, que escuchen el nuevo disco y coman frutas y verduras.

Después de todo lo dicho, platicamos sobre el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de Los Beatles, del documental de David Bowie Moonage Daydream y el último documental de The Bee Gees.

“Estamos en la misma onda”, nos dijeron Rodrigo y Gabriela