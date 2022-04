BTS anuncia nuevo disco para junio

BTS se mantiene firme en la música y así lo dejó claro en su cuenta oficial de Twitter en el que, la madrugada de este domingo, compartieron un videoclip sobre el anuncio de su siguiente material.

En el audiovisual de menos de un minuto aparecen los rostros de los integrantes Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook en diferentes momentos de la vida cotidiana y shows; todo en blanco y negro. Al final, previo a mostrarse la fecha del estreno se presentó la frase: “We Are Bulletproof” (Somos a prueba de balas), que daría título al disco.

Por el momento, aún se desconocen detalles sobre dicho trabajo, sin embargo, en un nuevo aviso, en una fecha posterior, se compartirá más información.

“Esperamos su amor y apoyo para el nuevo álbum de BTS”, escribió BigHit Music, agencia de representación del grupo, en Weverse, una plataforma de fans del concepto.

Según algunos medios estadounidenses, la banda surcoreana compartió la noticia al finalizar su show de este sábado que formó parte de las cuatro fechas en el Allegiant Stadium, en Las Vegas, Estados Unidos, de su tour Permission to Dance on Stage.

Este disco llega después del compilado de temas BE (2020) y Map of the Soul: 7 (2020).

Hace apenas dos semanas, BTS robó aplausos, gritos y llamó la atención con el show ofrecido en los Grammy, donde el grupo compartió sus éxitos, luego de la recuperación de algunos miembros tras haber dado positivo a COVID-19.

En los Óscar también figuraron, pero únicamente a través de un discurso pregrabado en el que confesaron su amor por la cinta Coco, de Disney, así como otras cintas musicales favoritas de la boyband.

BTS en la alfombra rojo de los Grammy Awards 2022. Foto: AFP

Hace unas semanas, la cinta del concierto BTS Permission to Dance On Stage: Seoul sumó más de 32.6 millones de dólares en su primer fin de semana en la taquilla internacional y recaudó, sólo en América del Norte 6.84 millones.

Se desconoce si después de este disco, BTS se aleje de la música por un tiempo ya que podrían unirse al ejército de su país para liberar su servicio militar, según publicó TMZ.

"Se espera mucho que los jóvenes coreanos sirvan al país y esos miembros de BTS son modelos a seguir para muchas generaciones de coreanos jóvenes", dijo el embajador de Corea del Sur en Gran Bretaña.

Agregó que los jóvenes tienen la misma obligación que otros muchachos de la nación.