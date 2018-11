Cafe Tacvba alegra a migrantes con mini concierto en estadio Palillo

"Ay ven y cuéntame una historia, que me haga sentir bien" son las letras que cantaron Rubén Albarrán y Emmanuel del Real 'Meme' de Café Tacvba en un mini concierto para los migrantes que se encuentran en el estadio 'Palillo' en Ciudad Deportiva de la Ciudad de México.

Comprometidos con las causas sociales como ha sido su actitud a lo largo de los años, ambos integrantes visitaron a los "caminantes" para cantar un arreglo de "Las Flores" y acaparar la atención de los medios para difundir un mensaje en contra de la xenofobia.

"Que no surjan, actitudes xenófobas, hay mucha ignorancia, es importante no criminalizar, no discriminar, pues todos somos migrantes, no hay ningún ser humano que sea ilegal" dijo Albarrán en una breve intervención con la Prensa.

Momentos antes, el vocalista pronunció un emotivo discurso con una veladora para pedir deseos a favor de los migrantes.

En imágenes

Foto: Daniel Hidalgo | El Sol de México

Foto: Daniel Hidalgo | El Sol de México

Foto: Daniel Hidalgo | El Sol de México

Foto: Daniel Hidalgo | El Sol de México

RT 🇭🇳🇬🇹🇸🇻 #ÚLTIMAHORA Integrantes de @cafetacvba visitan Estadio Palillo Martínez, Ciudad Deportiva. #CaravanaMigranteCDMX #CaravanaMigrante #Caravan #CaravanaDeMigrantes #CDMX #EstadioPalillo 7/11/18 📸 @gevieyra pic.twitter.com/wrIqD9t9hF — Gerardo Vieyra (@gevieyra) 7 de noviembre de 2018 Rubén Albarrán vocalista de @cafetacvba visita el estadio Jesús Martínez "Palillo", convertido en refugio de la caravana migrante. pic.twitter.com/6yfTckFyDA — Antonio Aranda (@antonioaranda_) 7 de noviembre de 2018