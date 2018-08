Camila Fernández llega a México, para promocionar su EP

A poco más de un año de que estrenó su primer sencillo Mío, Camila Fernández aprovecha la pausa que le ofrece la escuela para visitar su país, México, para promocionar su EP que contiene cinco temas, todos ellos, de la inspiración del a joven nacida en Jalisco.

“Sí, sé muy bien que todo esperan que yo me dedique al género ranchero pero no, por ahora sigo estudiando en la institución Berklee College of Music de Boston donde he aprendido mucho sobre la música, la producción, los estilos, los instrumentos y otras tantas cosas del mundo de la música, no se trata sólo de ir a aprender a cantar, no, se trata de convertirse en una profesional de la industria”, expresó la joven, quien todavía tiene dos años más dentro de este prestigiado colegio.

“Por ahora estamos promocionado El Hijo de la indomable, un video que se grabó en Valencia, España y estuve acompañada de mis amigos, salió así, como un juego, pues les llamé, acudieron y nos divertimos todos, porque colaboramos en ideas, eso al final se ve en el video”, expresó Camila, quien con un estilo pop, gypsy y algo de brasileño, fue como este tema cobró vida.

“Me encantó, la gente ya lo puede ver ahora y lo mejor es que aquí mis manos están en todo, pues la producción del video también es mía, así que arreglos, voz, letra y parte de la producción tiene mi firma, pues la dirección fue a cargo del inglés Finnian Moore”, expresó, aunque dejó en claro que todavía falta un tiempo más para que la podamos ver en una serie de conciertos o en una gira de promoción más intensa.

“Sí, por ahora seguiré en la escuela, estoy aprendiendo demasiado y me gusta mucho, no quiero adelantarme a los tiempos que tarde o temprano vendrán, por ahora, como me dice mi mamá es tiempo de estudiar”.

Su video El hijo de la indomable se estrenó este 17 de agosto y ya se puede ver en plataformas digitales, por lo que el sencillo también ya está a disposición del público, “me emociona mucho el camino que está tomando mi carrera, la verdad es mucho mejor de lo que esperaba, por suerte mi abuelo y mi papá me han dado toda la libertad creativa para encontrar mi estilo, ellos ya vieron el video y les encantó, me desearon todo el éxito#, expresó la joven.

Por último afirmó que está muy lejos de tocar el género ranchero, pues no quiere que el público piense que está ahí por el apoyo de su familia, “no, mira, tal vez algún día haga algo con la música ranchera, es hermosa, me encanta, crecí con ella y en las fiestas siempre canto con mariachi, pues lo escucho y se me enchina la piel, pero lo mío será en otro camino, no sé si en el futuro grabe algo con mi papá o mi abuelo, lo veo un poco difícil, pero no por ahora”, finalizó la joven.