Canal Once apuesta por series con contenido social

Germán Bracco aplaudió que se haga más series que aumenten la conciencia social en las nuevas generaciones, así como lo hace la serie juvenil ¡Yo soy yo!, una producción original de Canal Once, en colaboración con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), que promueve valores en contra de la discriminación y el abuso en México. “Espero que disfruten mucho esta temporada porque siempre es bueno ver en la pantalla este tipo de contenidos que hablan de algo más que sucede en la sociedad mexicana y no solamente de narcos”, comentó Germán Bracco, protagonista de la serie.

En la segunda temporada de ¡Yo soy yo!, Francisco comienza nuevamente a estereotipar a las personas que lo rodean, esto durante su búsqueda por convertirse en la nueva estrella de hip hop en México. Por lo que Yo, una vez más tendrá que intervenir para que el aspirante a músico no vuelva tropezar con sus viejos hábitos.

“Tanto la primera temporada como esta cumplen con un objetivo, que no es solamente mostrar los tipos de discriminación que vivimos en el país. Si no plantear consecuencias y soluciones. Es algo que hoy en día no se ve. Como actor siempre voy a estar aportando un granito de arena desde mi trinchera, que le dé solución a un que nos aqueja desde hace mucho tiempo a todos”, explicó durante la presentación de la segunda temporada de la serie.

A lo largo de 13 capítulos, la serie, que se estrena el próximo jueves a las 20:00 horas, volverá con las actuaciones de Héctor Loeza Daniela Luque, José Antonio Becerril, Mario Yamacoa, Paula Serrano, Andrea de la Fuente y, agregándose al elenco, Andrés Almeida.