Cancelan We Love NYC: The Homecoming Concert por Huracán Henri

El concierto We Love NYC: The Homecoming Concert para celebrar el regreso de los eventos masivos en la ciudad fue cancelado por la llegada del Huracán Henri, cuando Barry Manilow se encontraba sobre el escenario.

Mientras el cantante interpretaba I can’t smile with out you, una tormenta eléctrica cubrió Central Park y obligó a los asistentes evacuar el parque. Desde las bocinas del lugar se escuchó una voz que comunicó a todos resguardarse del clima para su seguridad.

Algunos presentes comenzaron a salir con prisa, mientras que el público más cercano al escenario se mantuvo unos minutos en sus lugares con la esperanza de que regresara el show más tarde. Sin embargo, una segunda voz anunció la cancelación del concierto mientras los instrumentos eran retirados del escenario y los equipos desinstalados.

El festival We Love NYC: The Homecoming Concert había iniciado dos horas y media antes con un clima soleado y ambiente festivo. La mayoría de los asistentes no utilizaron cubreboca, pues uno de los requisitos para asistir fue presentar el comprobante de vacunación contra Covid-19.

Este encuentro de música buscaba celebrar el resurgimiento de la ciudad después del Covid-19. Y tuvo como conductora a Gayle King, co presentadora del show CBS This Morning, quien en repetidas ocasiones invitó a quienes no se hayan vacunado a hacerlo.

Antes de la cancelación, el festival tuvo las presentaciones de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, Andrea Bocelli, Carlos Santana, Earth, Wind & Fire, Journey, Polo G y Wyclef Jean.

Se esperaba que el concierto siguiera al menos durante tres horas más, donde estarían presentes The Killers, Maluma, Patti Smith, Bruce Springteen y Elvis Costello, entre otros.