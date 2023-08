Capi Pérez habla de supuesto pleito con Rocío Sánchez Azuara: ni lo conozco, responde ella

Los presentadores de televisión, Rocío Sánchez Azuara y Carlos Alberto Pérez, mejor conocido como "Capi Pérez" han estado envueltos en dimes y diretes a raíz de una declaración que hizo el también comediante en el programa de YouTube "Trubulence drag queen y Burrita Burrona".

En él, aseguró que hace cuatro o cinco años estuvo inmiscuido en un conflicto en la televisora TV Azteca a raíz de una parodia que hizo a Rocío Sánchez Azuara por la cual ella habría presentado una queja con los "altos mandos" de la televisora.

“Yo estuve involucrado en un chisme de oficina, una vez hicimos una parodia de una señorona, de Rocío Sánchez Azuara a la que le mando respeto y un beso. Y a la señora no le gustó mi parodia, no tiene nada de malo que no le guste. Ella se quejó con los artos mandos (...) ahí me dijo lo que me merecía”, relató.

Ante esto, la conductora Sánchez Azuara dijo que ella nisiquiera conoce a Capi Pérez por lo que lo relatado anteriormente, aseguró, no es cierto. Del mismo modo, explicó que ella no trabajaba para dicha televisora en el momento que el comediante dijo, fue la supuesta queja.

"Sinceramente yo no lo conozco, nunca lo he tenido de frente, no pierdo mi tiempo ni mi energía en eso (...) está contando mal porque yo hace cuatro años no estaba aquí (TV Azteca)", dijo en el programa de YouTube de Alejandro Zúñiga.

Asimismo, la conductora de 60 años añadió que siempre ha tenido una buena relación con los ejecutivos de TV Azteca y que nunca ha tenido la necesidad de reportar algo relacionado a un conflicto.

“Si le llamaron la atención o no le llamaron la atención, es por que en Azteca, si él no lo sabe, hay muchas normas y conductas que se tienen qCue cumplir y llevar, yo llegué aquí desde hace 30 años (...) yo no sé, a lo mejor lo cacharon en algo, haciendo algo incorrecto y lo mandaron llamar”, concluyó.