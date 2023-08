Mamá de Angus Cloud niega que se haya quitado la vida: no tenía intención de abandonarnos

A casi una semana de la muerte de Angus Cloud, actor que dio vida a Fezco en Euphoria, detalles sobre cómo sucedió su muerte siguen dando de qué hablar.

El portal estadounidense TMZ reveló días atrás una llamada al 911 por parte de su madre Lisa Cloud, en donde se habló que el actor de 25 años habría muerto por una sobredosis, sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado la causa de muerte.

Tras el fallecimiento de Angus, la familia dio a conocer que el estadounidense atravesaba por una etapa de duelo, pues su padre murió una semana antes, por lo que se encontraba deprimido.

El uso de drogas y la tristeza con la que Angus Cloud lidiaba desató rumores de que su muerte podría estar relacionada con el suicidio, pero su madre ha dado un comunicado a través de Facebook para aclarar la situación.

Angus Cloud no tenía la intención de suicidarse

Lisa Cloud, escribió un mensaje para aclarar que Angus Cloud no tenía la intención de abandonarlos como se sugirió en las redes sociales.

La madre del actor dijo que horas antes de morir, Cloud hizo arreglos en su habitación y habló de querer ayudar con los gastos universitarios de sus hermanas y no tenía intención de cometer un suicidio.

"Estaba reorganizando su habitación y colocando artículos alrededor de la casa con la intención de quedarse un tiempo en la casa que amaba. Habló de su intención de ayudar a mantener a sus hermanas en la universidad, y también ayudar a su madre emocional y financieramente", escribió Lisa.

La señora Cloud también dijo que si bien Angus pudo consumir alguna sustancia, el intérprete de Fezco, pudo haber tomado una dosis peligrosa de manera accidental.

"No tenía intención de terminar con su vida. Cuando nos abrazamos de buenas noches dijimos lo mucho que nos queríamos y él dijo que me vería por la mañana. No sé si o qué pudo haber puesto en su cuerpo después de eso. Solo sé que puso su cabeza en el escritorio donde estaba trabajando en proyectos de arte, se durmió y no despertó", agregó.

Lisa también dio otro dato revelador sobre la salud de Angus, una lesión en la cabeza 15 años atrás, puso en riesgo su vida pero milagrosamente se repuso a ese accidente.

"Su lesión en la cabeza hace 10 años milagrosamente no resultó en la muerte como casi siempre lo hace. Le dieron 10 años extra y los llenó de creatividad y amor. Las publicaciones de las redes sociales han sugerido que su muerte fue intencional. Quiero que sepas que ese no es el caso", finalizó.