De villano de TV a vendedor de tacos: cómo la vida de Carlos Miguel cambió tras un secuestro

Carlos Miguel Suárez Soto fue en los años 80 y 90 uno de los villanos de telenovelas más reconocidos de la televisión mexicana. Protagonista de varias producciones de Televisa junto a grandes estrellas como Ludwika Paleta, Michelle Vieth, Angélica Vale o Gabriel Soto.

Carlos Soto es recordado por “Dos mujeres un camino”, “Soñadoras”, “Amigas y rivales”, “Mujer de madera, libre para amarte” pero tras un terrible suceso se dedica a vender tacos.

Un secuestro cambió su vida

El actor que durante gran parte de su vida interpretó a inolvidables villanos, dijo en entrevista para Imagen TV, que decidió alejarse de los reflectores luego de un secuestro exprés.

En entrevista dijo que le sacaron los tendones, perdió varios dientes y los secuestradores lo hicieron firmar facturas de automóviles.

“Iba a ser un secuestro exprés, pero resultó que al ver las fotos de mis hijas y como también traía el recibo de la preparatoria de una de ellas, las localizaron y me llevaron a la hora de la salida de la escuela, solo les preguntaron la hora. Era para que yo supiera y fuera a los bancos a sacar todo el dinero que tuviera. Me llevaron a la casa, hubo que firmarles las facturas de dos coches que tenía”, dijo para el medio.

Luego de ser liberado, el actor tuvo un episodio depresivo porque había perdido gran parte del dinero que había conseguido con su trabajo; debido a los golpes no podía conseguir trabajo y tuvo serios problemas de salud.

No obstante, cuenta que no podía quedarse sin trabajo por lo que se le ocurrió la idea de abrir un puesto de tacos, primero de canasta pero no funcionó; sin embargo, uno de sus amigos le compartió la receta de tacos de cochinita pibil y fue ahí cuando el negocio comenzó a despegar.

Aunque ya no es actor, Carlos Miguel Soto recuerda con cariño su época de oro, aunque asegura que ahora le gusta la forma en que se gana la vida, pese a las burlas que puede escuchar.