Carlyle va de Hugh Jackman al Tony

Aunque en su carrera como coreógrafo Warren Carlyle haya trabajado en grandes producciones de Broadway como Hello, Dolly!, el musical de Charlie Chaplin o After midnight, por el que ganó el Premio Tony en 2014, considera que su obra cumbre está en The Man The Music The Show, espectáculo musical de Hugh Jackman traerá al actor a México.

“Este espectáculo es la culminación de muchos shows y mucho trabajo. Este es el verdadero negocio”, dice el coreógrafo en entrevista telefónica con El Sol de México.

Ocho años trabajó Carlyle en la realización de este proyecto que se presentará en nuestro país el 19 y 20 de octubre en la Arena Ciudad de México.

“Fueron años y años de estar trabajando en conjunto, de pensar el show, la escritura, la música y coreografía”, recuerda el británico, quien se dice complacido con el trabajo del actor australiano. “En mi experiencia no creo que haya alguien mejor, es único en su tipo. Es un muy, muy buen actor, un excelente cantante y un gran bailarín. Y en el show ves todas estas cosas en una sola persona”, dice.

Este no es el único orgullo que Warren Carlyle presume este año, pues gracias a su trabajo en el musical Kiss me, Kate compite hoy por un Premio Tony, ceremonia que podrá seguirse en televisión a través de Film & Arts en punto de las 19:00 horas.

“Kiss me, Kate es mi decimocuarto show en Broadway y esta nominación es mi tercera. Para mí es todo un honor y resulta muy importante tener una mención en unos premios como son los Tony”, dice con emoción sobre este trabajo que le llevó dos años concretar.

“Se trata de una coreografía muy demandante. Es una de las más difíciles que jamás haya creado porque mezcla estilos diferentes, algunos muy clásicos como el tap, otros del jazz estadounidense muy de los años 40. Es una gran mezcla que para los bailarines implica mucha exigencia física, tiene muchas vueltas, saltos, es muy atlética, es como las olimpiadas en Broadway”, señala.

Kiss me, Kate, que cuenta con cuatro nominaciones para la edición 73 de esta premiación, es considerado uno de los clásicos de Broadway tras su debut en cartelera en 1948, llamando la atención de la crítica por la música y letra creada por Cole Porter, y fue remontada en este lugar nuevamente en 1999.

“Me emociono mucho porque traer de vuelta este musical es una oportunidad para crear un gran show de Broadway, para toda una generación que nunca ha visto Kiss me, Kate, pues la última vez que estuvo en cartelera aquí fue hace 20 años, por lo que hay todo un mundo de gente que no la ha visto antes”, dice el coreógrafo luego de iniciar temporada en el teatro Studio 54 en marzo de este año.