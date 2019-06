A sus 75 años, Miguel Ríos sigue en el rock

Cada leyenda tiene su origen y esta comenzó en Granada en el año de 1944, cuando el barrio de Cartuja fue testigo del nacimiento de Miguel Ríos Campaña, un niño que a la postre se convertiría en uno de los máximos exponentes del rock en español, y quien marcaría el camino a seguir para muchas bandas y cantantes a los que sirvió de influencia.

Ríos nació dentro de una familia humilde, por lo que tuvo que conseguir trabajo durante su juventud, algo que sin saber lo conduciría a la música, ya que encontró empleo en la sección de discos que manejaba una empresa de almacenes y fue en este lugar donde el cantante tuvo sus primeros acercamientos con el rock, el cual despertó en él una pasión por la música que ya nunca se apagaría.

Su primer éxito lo consiguió cuando se presentó junto a unos amigos en el concurso Cenicienta 60, organizado por Radio Granada y del cual resultaron ganadores al interpretar el tema You are my destiny, de Paul Anka. Tiempo después se iría a Madrid a probar suerte, para ese entonces se decía que el rock ya no tenía futuro y que el twist era el nuevo género de moda, bajo este panorama el artista logró grabar sus primeras canciones bajó el nombre artístico de Mike Ríos, El rey del twist, durante esta etapa incursionó en el cine con la cinta Dos chicas locas, locas.

Después de cambiar de disquera, saldría a la luz su primer álbum de larga producción titulado Mira hacia ti, pero su gran oportunidad llegó al grabar su versión del tema Himno a la alegría con música original de Ludwig van Beethoven, el cual representó un rotundo éxito en su carrera, ya que le permitió darse a conocer internacionalmente, para 1970 la carrera de Ríos ya comenzaba a consolidarse y álbumes como Despierta y Unidos terminaron por lanzarlo a la fama, y es con su gira Conciertos de rock y amor que el cantante retoma sus orígenes rockeros y comienza a forjar su leyenda.

A partir de este momento la carrera de Miguel Ríos no hizo sino más que subir, algo que refrendó con su disco Rocanroll bumerang el cual contiene el tema Santa Lucía, canción que es considerada como un himno y un referente de la historia del rock en español al igual que Bienvenidos.

El intérprete ha mantenido una cercana relación con México, que quedó sellada en 1988, cuando visitó por primera vez el país, ofreciendo un concierto en la Plaza México, se ha presentado también en el Zócalo, donde recibió el apapacho del público que admira al legendario rockero que hoy cumple 75 años y los celebra con su más reciente trabajo discográfico Symphonic Ríos.