Cassandra Sánchez-Navarro dará vida a Cindy La regia en el cine

Cindy la Regia se ha ido posicionando rápidamente como uno de los personajes de los cómics más queridos por el público mexicano, tal ha sido su popularidad que su personaje será llevado al cine y la actriz elegida para interpretar tan singular papel es Cassandra Sánchez-Navarro, la cual nos platicó en entrevista más detalles sobre esta nueva producción.

Este papel significó el primer protagónico en cine para Cassandra, y aunque disfrutó mucho hacerlo, hubo aspectos que le costaron trabajo. “Cindy fue un reto maravilloso, porque es un personaje de comedia y según yo la comedia es mucho más difícil que el drama, a parte ser la protagonista siempre es mucha presión”, expresó.

La artista mencionó que se siente identificada con el personaje “porque también estuve en crisis nerviosa de casarme, y de no ser la quedada del grupo, me identifico en ese sentido y en no tener miedo a lo que no conoce”.

Muchas veces llevar un personaje de los cómics a la pantalla no es una tarea fácil porque el personaje no debe perder su esencia en el proceso, algo que en el caso de Cindy se cuidó bastante.

“Ustedes van a poder ver una versión de Cindy en carne y hueso, mucho más normal, vulnerable y humana, es una película para toda la familia, que los hará llorar y reír, y espero que después de verla las personas se vayan con otro tipo de mentalidad, yo lo que quiero es que la gente salga comentando la película”, mencionó.

A la par de esta producción, la actriz se encuentra grabando la serie El último dragón, donde interpreta a Chisca, una chica metida en el mundo de las drogas, un papel completamente distinto al de Cindy. “Más opuesto no podría ser, Cindy es linda, curiosa, divertida, inocente y Chisca es compulsiva, agresiva, destructiva, adicta… es una vieja muy enferma en sus actos y en todo lo que hace para dañarse a ella misma y a los demás pero como es un personaje importante se muestra el por qué de su historia, el por qué se metió a las drogas y es bonito poder explicarle al público más sobre ella"!.