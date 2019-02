A los 68 años, muere Andy Anderson, exbaterista de The Cure

Luego de que recientemente revelaran que Andy Anderson, ex baterista de The Cure, padecía cáncer, el día de hoy se informó que a sus 68 años, el músico falleció.

Clifford Leon, nombre real del artista, luchaba contra un cáncer terminal en etapa 4.

Cabe recordar que hace poco, Anderson declaró “he optado por reanimarme, tengo familia y no hay forma o desde de que me vean en estado vegetal. Si sobreviviera a una reanimación, odiaría poner a alguien en esa situación”.





Además aseguró que el someterse al tratamiento de quimioterapia y radioterapia estaba en discusión dijo con palabras de ánimo “espero volver a comunicarme con ustedes en los próximos días sobre el resultado, y por favor, no se desanimen, sólo sean positivos, para mí es sólo otra experiencia de vida obstáculos”.

Paz a sus restos Andy Anderson 1951-2019

Rest In Peace Clifford Leon (Andy) Anderson January 30 1951- February 26 2019 (age 68)

Fue en 1983 cuando por primera vez Andy trabajó con Robert Smith, cantante de The Cure, donde tocó para el álbum Blue Sunshine del proyecto The Glove. Posteriormente, se unió a The Cure tocando la batería en The Love Cats.