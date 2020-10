¡Adiós Berta! Muere Conchata Ferrell de la serie Two and a Half Men

Conchata Ferrell , mejor conocida por su papel de Berta, la ama de llaves en la serie Two and a Half Men, murió este martes, según confirmó a Variety un representante de Warner Bros. Television. Ella tenía 77 años.

“Nos entristece la pérdida de Conchata Ferrell y estamos agradecidos por los años que nos trajo risas como Berta que vivirán para siempre”, tuiteó Warner Bros. TV, el estudio detrás de “Two and a Half Men”.

Ferrell fue hospitalizada en mayo y pasó más de cuatro semanas en cuidados intensivos, donde sufrió un paro cardíaco en un momento.

Según Variety, la actriz fue trasladada a un centro de tratamiento a largo plazo, donde se encontraba conectada un respirador y con diálisis.

We are saddened by the loss of Conchata Ferrell and are grateful for the years she brought us laughs as Berta which will live on forever. pic.twitter.com/pGQaQveSxm — Warner Bros. TV (@warnerbrostv) October 13, 2020

La exitosa serie duró 12 temporadas y su papel como Berta le valió dos nominaciones al Emmy a mejor actriz de reparto en la categoría de comedia.

"Cuando llegué la primera vez, llegué para ser parte de un show de dos partes y aquí estoy... doce temporadas después, dijo al final de la serie.

Conchata participó en la serie de Friends dando vida a la juez que lleva el caso de anulación de matrimonio de Rachel y Ross.

Un amor absoluto, una profesional consumada, una amiga genuina, una pérdida dolorosa e impactante. Berta tu limpieza era un poco sospechoso", dijo su compañero actor, Charlie Sheen en Twitter.

