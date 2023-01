Adriano Zendejas da el salto de la pantalla a la música

A casi dos décadas de haber comenzado su carrera actoral, Adriano Zendejas decidió experimentar en el rubro musical.

Fue gracias a la serie musical “Uggly”, de HBO (aún en postproducción) que el actor encontró la motivación para empezar a tomar clases de canto y así lanzarse como solista. Luego de siete meses de trabajo, Zendejas publicó su tema debut “Vaya Qlo”, en el que aborda temas de amor, ambientado en sonidos urbanos.

“Quiero darme la oportunidad de explorar esta nueva faceta, hacerlo por mi cuenta, no lo hago por un rollo de que quiero que mi primera canción tenga un millón de vistas o pegar a la primera, lo estoy haciendo porque a mí me gusta, estoy buscando mi sonido, no lo hago por hacerme viral, lo hago porque es mi sueño y si le gusta a la gente, ¡qué bien!”, afirmó el cantautor en entrevista.

La carrera de Zendejas comenzó en 2004, con una participación en la telenovela “La fea más bella”, protagonizada por Jaime Camil y Angélica Vale. Continuó en proyectos como “Muchachitas como tú” (2007), “Juro que te amo” (2008), “Corazón salvaje” (2009) y “Abismo de pasión” (2012).

Pero fue hasta 2017 cuando su rostro se popularizó gracias a su personaje de “Gustavo Rivera”, en la bioserie de Jenni Rivera, “Mariposa de Barrio”, en la que su hermana, la también actriz Samadhi Zendejas dio vida a la “Diva de la Banda”.

El cantante dijo que no descartará la actuación, su interés estará únicamente en aquellos proyectos que complementen su faceta musical.

“Amo la actuación con toda mi vida, pero siento que si no llega un proyecto que me ayude o complemente mi carrera, no lo haría; si es una serie de un año en el que el personaje sea un chico conquistando a una niña, la verdad no estoy interesado en este momento, pero actuar es algo que no quito de mi vida”, dijo.

Su propuesta es natural, con su esencia como sello, dijo. Con el apoyo de su familia, Zendejas trabajará poco a poco para posicionarse como uno de los mejores exponentes de la música urbana, sin aceptar, por el momento, “apoyos” de quienes quisieran aprovecharse de su sueño, contó.

“Lo que estoy tratando de hacer es ser lo más orgánico posible, en el sentido que muchos me ofrecieron comprar la canción, los productores y meterle cien por ciento máquinas a tu voz, ese es como el camino fácil, pero el camino difícil es sentarte, tratar de crear un beat con tu equipo, luego buscar de qué hablar, escribir y cantarlo.

“Sí hay gente que te quiera firmar o pagar todo, pero el día de mañana estás firmado 80 por ciento con esa persona y si te quiere callar o guardar, lo hace y yo no quiero eso”, sostuvo.

Este año espera lanzar temas nuevos. Actualmente ya cuenta con tres canciones más, con videoclips finalizados los cuales serán su carta de presentación.

Por el momento, “Vaya Qlo” cuenta con más de 289 mil vistas en Youtube.