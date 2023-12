Alex Ferreira apuesta por un sonido más latino

Durante más de 15 años de carrera, el cantante Álex Ferreira ha visto al rock como algo más que un género musical, lo considera una actitud que sigue presente en los nuevos estilos. Así lo aseguró en entrevista con El Sol de México, donde habló acerca de su evolución musical.

“El rock hoy en día me parece que es el corrido tumbado, esa actitud que tienen es muy rockera. Es menos rock en el sentido de guitarra eléctrica, pero siempre se lleva dentro. Eso lo quiero llevar a algo latino, siento un compromiso con lo latino, siento que tenemos algo más por decir como latinoamericanos”, comentó.

El dominicano, quien prepara el material “Versiones para el tiempo y la distancia. Vol.2”, celebró que el reguetón y el corrido tumbado pongan la atención del público en la música de habla hispana, aunque destaca la necesidad de mostrar los otros géneros y exponentes que surgen en cada país.

“Obviamente el perreo es importante, pero debemos enseñar que somos sensibles y tenemos otras cosas. Ahí es donde estoy levantando la mano”, comentó entre risas el también productor, quien en 2018 fue nominado a un Grammy Latino como Mejor Nuevo Artista.

Para mantener actualizada su biblioteca musical, dice estar constantemente investigando y gastando dinero en vinilos, para escuchar nuevas propuestas. Actualmente su foco está en el continente africano, siendo Burna Boy, Fela Kuti y Ali Farka Touré algunos de sus descubrimientos más recientes.

Prepara su debut en el Teatro Metropólitan

El próximo 13 de diciembre Álex tendrá un parte aguas en su carrera, con su primer concierto en el Teatro Metropólitan. Al haber vivido en México durante varios años, al grado de considerar a nuestro país una segunda patria, asegura que pisar dicho recinto es una meta cumplida como artista.

Adelanta que este show será “un repaso de mi carrera, quiero tocar de todos los discos, ahí es donde se pone difícil. En el ensayo uno no se da cuenta si algo funciona o no, pero escucho a los fans, les pregunto en redes sociales, mi equipo y la propia banda también me dicen”.

Con respecto a la amplia oferta de shows que hay actualmente en la Ciudad de México, que este año recibió la visita de figuras tan diversas como Paul McCartney, Taylor Swift, The Weeknd y Blackpink, señaló que si bien es un reto para el público acudir a tantos conciertos, ve con buenos ojos la existencia de tantos recintos.

“La música es de nicho, y el bolsillo de la gente da hasta un punto. Si de repente hay cinco conciertos a los que quieres ir, vas a ir a dos. La Ciudad de México te permite dar shows de diferente tamaño, en otras ciudades es más difícil”, finalizó.