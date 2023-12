Leonardo de Lozanne y Rebel Cats se apoderan del espíritu navideño de Elvis Presley

Dos emblemas del rock mexicano, Leonardo de Lozanne y los Rebel Cats, se reunirán una vez más en el escenario para complacer al público con “A Christmas Date with Elvis”, un concierto que celebra a Elvis Presley con los temas más emblemáticos que El Rey del Rock grabó alusivos a la Navidad.

Leonardo de Lozanne, quien además de tener una carrera como solista es vocalista de Fobia, comentó en conferencia de prensa que el proyecto surgió para “divertirnos con las canciones y más que homenajear o hacer tributo y personificación, es hacer una celebración de Elvis”.

“Notamos que la gente se divierte y simpatiza mucho. Es domingo, familiar, para que los niños vayan con sus papás y celebren al Rey del Rock” agregó Leonardo, quien además explicó que para el proyecto, la banda que los acompaña ha ido creciendo. “Ahora traemos metales, coros, y suena espectacular, especialmente el Elvis de los 70, con versiones cercanas a lo que hizo en Las Vegas. Es una manera de redescubrirlo y de festejarlo”, dijo De Lozanne.

Este espectáculo parte de “A Date with Elvis” estrenado en diciembre del año pasado, pero ahora además de retomar el recorrido por la carrera de la leyenda estadounidense, suma el atractivo de ser un espectáculo para toda la familia con temática de fiestas decembrinas, que de paso acerca a las nuevas generaciones al legado de Presley, buscando que éstas conecten desde la infancia, tal como fue la experiencia de ambos artistas.

“Lo vi cantando y desde muy chico dije ¿quién es este ser? Un showman perfecto, todo le salía bien. Luego poco tiempo después hizo los conciertos de Las Vegas, pasaban todo el concierto entero y me maravillaba. Tenía ese magnetismo maravilloso del que todos hemos sido víctimas”, compartió De Lozanne, explicando que el primer acercamiento con Elvis fue el videoclip en blanco y negro de “El rock de la cárcel”.

“A mi papá le tocó vivir en la época. Me imagino un mundo donde nunca existió el rock and roll. De repente lo escucha y dice ¿qué es ese ritmo ¿qué es eso? ¡Que envidia de mi papá! Entonces obviamente lo traigo en la sangre, ha sido el soundtrack de mi vida”, relató Vince de Rebel Cats.

El músico destacó la faceta que ambos artistas muestran en el espectáculo, la cual es diferente a la que presentan con sus bandas habituales. “Me gustaría que fueran a ver a Leo a interpretar a Elvis Presley, creo que está llevando su voz a lugares a los que no lo habíamos escuchado en toda su carrera”.

“A Christmas Date with Elvis” toma canciones del disco “Elvis' Christmas Album” que incluyó clásicos como "Blue Christmas", "Santa Bring My Baby Back (To Me)" y "Santa Claus Is Back in Town".

“Estar tocando estas canciones que nos gustan y que se te enchina la piel es algo muy especial. Qué mejor momento para interpretar estos temas que en otra época del año es casi imposible hacerlo”, agregó el miembro de los Rebel Cats, quien durante el concierto funge como el narrador de un storytelling sobre la vida y obra de Elvis Presley.

Vince y Leonardo aseguraron que el concierto tendrá sorpresas, entre ellas la participación de dos invitados. “A Christmas Date with Elvis” llegará al Lunario del Auditorio Nacional el domingo 10 de diciembre.