Eddie Murphy debuta como héroe navideño en La calle de la Navidad

Eddie Murphy debuta en el mundo de las películas navideñas con “La calle de la Navidad”, una comedia dirigida por Reginald Hudlin, donde interpreta a un padre de familia que busca salvar las fiestas.

En conferencia de prensa el actor comentó que aceptó sumarse a esta producción porque se trata de una historia que pueden disfrutar personas de todas las edades, y tiene el potencial de convertirse en un clásico de esta época.

“El guion era único y tenía los elementos que se supone tiene una película de Navidad. La puedes ver una y otra vez, como todas las cintas navideñas que veo cada año, todo el tiempo. Sentí que éste es un filme que las familias pueden revisitar”.

La cinta, dirigida por Reginald Hudlin, sigue los problemas que se desatan cuando un hombre llamado “Chris” (Murphy) busca ganar el concurso de decoración de su vecindario, y accidentalmente hace un trato con una duende traviesa.

En vez de ayudarlo, ésta conjura un hechizo que da vida al villancico “12 días de navidad”, y los personajes causan estragos en toda la ciudad. Con la ayuda de su esposa “Carol” (Tracee Ellis Ross) y sus tres hijos, “Chris” emprende una lucha contra los personajes mágicos para salvar la navidad.

Tracee Ellis Ross opinó que los elementos del “amor, la familia y un mensaje al centro” están presentes en esta película, convirtiéndola en una pieza decembrina entrañable. “La familia se reúne para vencer a un elfo malo, es una aventura cómica de Navidad. Es divertida, hay acción, niños, muchas luces y decoración”.

RECONOCEN SU TRABAJO

El director aplaudió sus capacidades actorales, pues al haber realizado un título tan complejo como “El profesor chiflado”, donde interpretó a varios personajes, llevó el humor a otro nivel.

Eddie Murphy debuta en La calle de la Navidad / Cortesía | Prime Video

“Siempre he pensado que merece un Oscar por su trabajo en ese proyecto”, apuntó. “Él interpretó a dos mujeres diferentes, pero la gente decía “son sólo risas, no es difícil”. Pero sí lo es, fue un pionero en ese estilo de actuación, y no recibe crédito por ello”.

Por su parte, Ellis Ross compartió que ella creció viendo el trabajo de Murphy (quien empezó su carrera siendo un adolescente), por lo que trabajar con él fue un sueño hecho realidad.

En el ámbito profesional, detalló que “es muy divertido, y lo que hace a todos a su alrededor divertidos es que es un actor generoso. No se trata de que sólo él sea el gracioso en la escena”.

EL RETO DE LOS EFECTOS ESPECIALES

Para dar vida a los personajes que atormentan a los habitantes del pueblo, recurrieron a la tecnología, hecho que representó un reto actoral para Murphy. El también comediante confesó que al requerir un gran esfuerzo de imaginación, tenía que confiar en sus compañeros para saber si la toma había salido correctamente.

“Cuando grabábamos afuera me decían “ok, estás aquí y te estás encogiendo”, pero no podía hacer una toma así”, expresó. “Siento que no tengo ningún control, es muy técnico”, agregó.

Asimismo destacó que esto aumenta el tiempo de edición, y por ende, el proceso de producción se vuelve mucho más complicado. “Las tomas con efectos especiales y esas cosas consumen mucho tiempo, es extraño y simplemente es mucho trabajo hacer una secuencia como ésta. Es como hacer un rompecabezas, es largo y frustrante”, finalizó.

“La calle de la Navidad” se estrena este 1 de diciembre en la plataforma Prime Video, es apta para todo público.