Con emotivo mensaje a su prometida, Macaulay Culkin recibe su estrella en Hollywood

Este viernes el actor estadounidense Macaulay Culkin, reconocido por su inolvidable interpretación en “Home alone” (“Mi pobre angelito”) y “Home alone 2: lost in New York” (MI pobre angelito 2: perdido en Nueva York) recibió su propia estrella en el prestigioso Paseo de la Fama de Hollywood, un hito materializado en su carrera que lo tomó de la mano de su prometida, la actriz Brenda Song y sus hijos, a quienes les envió un conmovedor mensaje.

Y es que, después de alcanzar la fama en su infancia, el reconocido histrión de 42 años ha mantenido su presencia en la industria del entretenimiento participando en diversas películas y programas de televisión a lo largo de los años.

En la simbólica ceremonia, Culkin tuvo un reencuentro con la actriz Catherine O’Hara, quien dio vida a su madre en la popular película noventera que lo catapultó a la fama por su papel de Kevin McCallister, quien le dedicó unas bellas palabras al entregarle el reconocimiento, en las que resaltó el talento actoral de Macaulay y le atribuyó el éxito de la cinta dirigida por Chris Columbus.

“‘Home Alone’ es y siempre será una adorada sensación global. La razón por la que familias de todo el mundo no pueden dejar pasar un año sin verla y amarla es por Macaulay Culkin (…) Macaulay, felicidades. Mereces una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Gracias por incluirme a mí, tu mamá falsa que te dejó solo no solamente una vez, sino dos, en este momento tan feliz”, comentó O’Hara, llevando a las lágrimas a su compañero de elenco.





Macaulay Culkin recibe su estrella de la fama en el paseo de la fama en Hollywood..





El emotivo mensaje de Macaulay Culkin a su esposa e hijos

En tan importante momento, Macaulay Culkin se hizo acompañar por su querida familia: su prometida, la actriz Brenda Song, reconocida por su papel en "Zack y Cody", así como a sus dos hijos, a quienes les dedicó unas bellas palabras de gratitud.





Macaulay Culkin pays tribute to fiancee Brenda Song during his Hollywood Walk of Fame ceremony:



"You're not only the best woman I've ever known, you're the best person I've ever known. You've given me just all my purpose, you've given me family and after the birth of our two…

En su discurso, el actor rindió un conmovedor homenaje a Song, calificándola como "la mejor mujer que ha conocido", además de que mencionó reconocerla como la fuerza impulsora detrás de su propósito de vida:

“Me gustaría agradecer a Brenda. Eres absolutamente todo. No sólo eres la mejor mujer que he conocido, eres la mejor persona que he conocido. Me has dado todo mi propósito, me has dado una familia y después del nacimiento de nuestros dos hijos, te has convertido en una de mis tres personas favoritas”, comentó.





¿Quién es Brenda Song, la prometida de Macaulay Culkin?

Brenda Patricia Lindsay Song, mejor conocida como Brenda Song, en una actriz y cantante tailandesa-estadounidense, que saltó a la fama por su papel de London Tipton en "Zack y Cody: Gemelos en acción".

Nació el 27 de marzo de 1988 en Sacramento, California, y su padre es de origen chino Hmong y su madre americano-tailandesa. Comenzó su carrera a los seis años, trabajando como invitada en numerosas series televisivas, entre ellas "Thunder Alley", "Small Talk", "El séptimo cielo", "Urgencias (E.R.)" o "Judging Amy".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Macaulay 'Instagram' Culkin (@culkamania) Macaulay Culkin receives a star on the Hollywood Walk of Fame.

Macaulay Culkin y Brenda Song se conocieron en el set de su película “Changeland” en Tailandia, y en julio de 2017 fueron relacionados sentimentalmente por primera vez cuando los vieron cenando en Craig’s, en Los Ángeles.

Ambos dieron la bienvenida a su primer hijo, Dakota Song Culkin, el 5 de abril de 2021, y su compromiso se reveló a principios del año pasado, su segundo hijo nació a principios de este 2023.

