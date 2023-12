Eugenio Derbez se abre sobre la depresión que atravesó

Luego de vivir uno de los momentos más críticos de su vida, Eugenio Derbez reflexionó sobre lo que es verdaderamente importante.

Fue en agosto del año pasado cuando el comediante tuvo que ser intervenido de urgencia para evitar que perdiera el brazo izquierdo, esto tras una caída que sufrió mientras se divertía en un juego de realidad virtual.

Seis meses de rehabilitación y en medio de una lucha contra la depresión, Derbez entendió que el cuerpo humano es tan frágil y la vida tan rápida que apostó mejor por cuidarse más y disfrutar de la compañía de los suyos. Esa reflexión es parte fundamental de la cuarta temporada de “De Viaje con los Derbez, Buscando a Santa”, en donde el histrión se sincera sobre lo que sucedió, cómo fue para él salir adelante y la manera en cómo hoy le da valor a su vida.

“Yo venía de un momento muy oscuro, en la serie me veo terrible, venía de una depresión bastante fuerte, engordé muchísimo, después del accidente de Vadhir y el mío, sentí que la vida se te puede ir en cualquier minuto y que tienes que valorar cada segundo con la familia y por eso siento que no puede haber algo más familiar que irnos a Finlandia a celebrar la Navidad”, afirmó Eugenio en entrevista.

Para esta edición, la familia viajó a Laponia, en la región norte de Finlandia, dentro del círculo polar ártico. Eugenio apostó por un viaje mucho más tranquilo, pacífico, en donde no se arriesgaran tanto como en la tercera entrega en Jamaica en donde Vadhir también sufrió un accidente al caer del paramotor que lo sostenía. De éste, Vadhir únicamente se fracturó un dedo, sin embargo, en ese momento, la tensión familiar alcanzó su límite.

“Con esto (el accidente), te vas dando cuenta de lo frágil que es la vida y, como humanos nos sentimos invencibles, entonces hay que ser un poco más conscientes de las decisiones que tomamos, pero creo que simplemente he sido más consciente, me queda claro que no voy a dejar de hacer cosas extremas”, dijo Vadhir.

“Venimos de una temporada de calor en Jamaica y quisimos irnos a algo totalmente opuesto, al frío y como venía Navidad y yo estaba saliendo del accidente del hombro, Vadhir del parapente, como que había mucho drama, entonces decidimos hacer la temporada más relajada, más linda y escogimos Finlandia porque descubrí que ahí es donde vivía el verdadero Santa Claus”, expresó Eugenio.

Aprovechando que su hija menor, Aitana, recién cumplió nueve años, el también productor de la serie decidió incluirla mucho más y que ahora ella fuera la protagonista. A lo largo de seis episodios, los Derbez se enfrentarán a distintas competencias, descubrirán nuevos lugares, platillos y conocerán la magia de la Navidad.

“Para mí es mi temporada favorita por mucho, es el lugar donde más me he divertido, he gozado porque me gusta mucho el frío. Creo que fue la temporada donde mejor nos hemos llevado, convivido, fueron muchas risas, humor, comedia, muchas cosas que pasaron en las actividades que hacíamos, muy chistosas, eso también se transmite a la gente”, expresó José Eduardo Derbez.

Lo más destacable de la temporada es el debut de Aitana en la música; aunque ya en su momento se compartieron distintos videos donde la pequeña de los Derbez demostraba sus habilidades vocales, ahora lo hizo de manera profesional al grabar en un estudio de grabación la canción “Jingle Bell Rock”, tema en el que la acompañan cantado por todos los integrantes de la familia, en colaboración con el dúo mexicano Jesse y Joy.

“Haber vivido esta sorpresa de grabar una canción con toda la familia y con Jesse y Joy, que además soy fan de ellos, en la que Aitana estaba incluida y verla en el estudio de grabación como pez en el agua me tenía por un lado babeando y por otro lado llorando de la emoción”, aseguró Alessandra Rosaldo.

“Me recuerda a cuando yo era niña, yo lo tenía muy claro, yo siempre supe que quería cantar. Ha sido un regalo maravilloso”, agregó.

“De Viaje con los Derbez, Buscando a Santa” estrenará el 8 de diciembre el capítulo final, así como un capítulo extra donde se realizará un recuento de la temporada.