Derbez se opone a la idea de involucrarse en la política; promueve cinta Radical

Eugenio Derbez rechazó la idea de aspirar a un puesto político o tener interés para llegar a ser presidente de México. Si bien existen muchos famosos que han desempeñado puestos dentro de la política, éste no es el caso de Derbez, ya que asegura que su talento está más en lo artístico.

“Siento que es un mundo que no conozco tan a fondo y me bajó mi energía (pensar en que podría formar parte de); me tiran estos temas que me han tenido en el ojo público y ataques directos que he recibido y que nos han dividido como mexicanos, me bajan la energía y yo no soy esa persona”, afirmó Derbez en conferencia de prensa.

“Mi camino es hacer películas donde puedo hacer más desde mi trinchera, creo que puedo hacer más desde este lado que lanzarme tan a fondo en algo que no conozco”, agregó.

Derbez promociona la cinta Radical, historia basada en un caso real de un maestro de Matamoros, Tamaulipas que, con el simple hecho de explorar una nueva técnica de enseñanza logró el interés de sus alumnos por aprender y mejorar su rendimiento escolar.

Eugenio Derbez ha decidido hacer películas dramáticas, sin embargo, su amor por la comedia es algo que no deja de lado. l Foto: Laura Lovera

“He estado buscando más de este tipo de historias ahora que tengo la oportunidad de estar trabajando fuera de México. Mi propósito es tratar de cambiar dentro de lo posible la imagen que se le ha dado a los latinos en Estados Unidos, las películas de Hollywood, donde siempre nos dan a los latinos el papel de pandillero, asesino, el narcotraficante y he tratado de dignificar, dentro de lo posible, a los latinos en mis películas”, expresó el comediante en entrevista con El Sol de México.

El esposo de Alessandra Rosaldo aseguró que su objetivo con este filme no es confrontar ni inclinarse por algún partido político, mucho menos señalar. Su meta es concientizar y aportar un granito de arena para generar un cambio.

“La idea de la película nunca tuvo una postura política, no quisimos señalar, politizar, queríamos enfocarnos en la historia inspiradora de un mexicano que, con ingenio, logró sin recursos cambiar ese panorama y salir adelante”, contó.

Por otro lado, Derbez aseguró que continuará con el desarrollo de este tipo de historias, sin dejar de lado la comedia que es el género que más le interesa. Sin embargo, debido a que se percató que existe cierto rechazo de parte de festivales o críticos hacia los actores de comedia, Derbez optó por adentrarse en tramas mucho más dramáticas.

“Me encanta la comedia, sigo creyendo que es más difícil hacer reír que llorar, pero por alguna extraña razón, las comedias, la gente, festivales y premios las pelusean y es por eso que muchos comediantes como Tom Hanks, Ben Stiller, Robbie Williams, Adam Sandler, entre otros, todos acaban del lado del drama.

Derbez presentó la película Radical junto al reparto. l Foto: Laura Lovera

“Te das cuenta que el drama te da estatus, respeto y me pasó en CODA que estuve en festivales, reuniones, fiestas que no había tenido nunca acceso, eso por un lado y por otro lado, me di cuenta que mi carrera tenía que evolucionar, no pienso dejar la comedia, me encanta, pero hay que ampliar el horizonte, quiero que la gente se siga riendo conmigo, pero que también salga del cine pensando, sintiendo porque cuando nada más llegas te ríes y sales del cine, en el estacionamiento ya se te olvidó la película y quiero que la película siga siendo tema de conversación al día siguiente o días después”, aseguró.

Radical estrenará el 19 de octubre en cines comerciales.