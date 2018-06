Amazon Studios hará películas y series con la actriz Nicole Kidman

Tras realizar tres películas y ocuparse de la segunda temporada de Big little lies, la productora Blossom Films, de Nicole Kidman, extenderá su trabajo con un acuerdo con Amazon Studios para el desarrollo de nuevas series de televisión y largometrajes.



"Estoy emocionada de empezar a trabajar con Jen Salke y el equipo de Amazon", afirmó la actriz australiana en un comunicado publicado ayer en Amazon.



El objetivo de Blossom Films "es crear contenido importante y entretenido a través de múltiples plataformas", agregó Kidman sobre su faceta de productora.



"Nicole es una fuerza de la naturaleza como actriz y como productora", dijo Jennifer Salke, directora de Amazon Studios. "Entiende el enfoque de crear televisión adictiva, entretenida y convincente para nuestros clientes de Prime Video, así como películas que se conecten con las audiencias cinematográficas".



Hasta ahora, Blossom Films ha producido las películas Rabbit Hole (2010), Monte Carlo (2011) y The Family Fang (2015) y actualmente está filmando la segunda temporada de Big little lies, la serie de HBO protagonizada por Kidman y Reese Whiterspoon que ganó cuatro Globos de Oro.



Las dos actrices coprotagonizaron y produjeron esta serie y juntas están trabajando también en la adaptación para la televisón de la novela Truly Madly Guilty, de la escritora australiana Liane Moriarty, autora de Big little lies.



Y Blossom Films prepara además para HBO The undoing, la nueva serie de David E. Kelly -creador de LA Law, Ally McBeal o Big little lies -, de nuevo con Kidman como protagonista.



Con el acuerdo con Amazon, la productora de Kidman formará parte de una plataforma que para este año tiene previsto estrenar series como Homecoming, con Julia Roberts, o Jack Ryan, basada en las novelas de Tom Clancy y protagonizada por John Krasinski.