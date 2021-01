"Amén", el agridulce éxito de Ricardo Montaner y su familia

Ricardo Montaner, el patriarca de la familia es un baladista romántico, los hijos Mau & Ricky han encontrado el éxito en el pop latino y el reguetón, al igual que Eva Luna y su esposo Camilo. Pero ahora se unieron para interpretar Amén, con el que han atraído a un público diverso que les ha dejado hasta hoy 101 millones de reproducciones del tema en Youtube.

Para Ricardo Montaner, el vínculo entre la familia ha permitido que cada integrante muestre sus dotes artísticas de manera individual sin la preocupación de que su trayectoria de 47 años se vuelva una sombra para sus hijos.

El intérprete conocido por éxitos como En la cima del cielo, Me va a extrañar y Déjame llorar, confía en el talento de sus herederos.

"En el caso de Mau & Ricky y Camilo, su evolución artística les ha permitido trazar un camino propio y no depender de que el papá los arrastre o los imponga en el gusto del público. Ellos han tenido un éxito increíble de cual yo no sólo me siento orgulloso, sino que me cuelgo para beneficio de mi propia carrera", comentó el cantante de 63 años.

Camilo, quien contrajo matrimonio con Eva Luna en febrero del 2020, afianza su propio camino y para muestra las 10 nominaciones que recibió ayer de los premios Lo Nuestro, entre ellas la de Artista del Año y canción del año, por su tema Favorito, la cual también compite en la terna de Canción Pop del Año.

Para el colombiano colaborar con los Montaner fue una manera de afianzar su admiración por la familia, pero en particular por la de su suegro Ricardo. "Me siento emocionado, con una súper medalla de saber que ahora canté con Montaner. Lo digo desde el orgullo".

El éxito de Amén provoca en los Montaner un sentimiento agridulce, pues si bien celebran que la canción haya llegado a millones de personas a dos semanas de su lanzamiento y con más de cuatro millones de escuchas en Spotify, la familia vivió recientemente la pérdida de Ruper, un amigo cercano que perdió la batalla contra el coronavirus.

"Como familia hemos vivido muy de cerca todo lo del Covid-19, nos ha afectado en lo personal a varios de nosotros. Hemos estado muy vulnerables. Si no hubiéramos tenido Amén no estaríamos al frente de esta cámara, estaríamos devastados por completo", dijo Montaner.

"El éxito de la canción es una gran alegría, sucede en un momento en el que tener paz en nuestros corazones era importantísimo y estamos transitando este momento con una paz que siempre le hemos pedido a Dios", agregó el intérprete de Tan enamorados en la conferencia en la que Eva Luna no pudo