Angelina Jolie y BBC ayudarán a los niños cómo detectar las fake news

Siempre comprometida con la infancia, la actriz Angelina Jolie participará con la BBC para explicar las historias detrás de las noticias a través de la serie BBC My World y así combatir las fake news.

El fin del programa es ayudar a los adolescentes a formarse una opinión sobre lo que sucede en el mundo, así como distinguir las noticias falsas.

“Nunca ha habido un momento donde sea más importante introducir a la siguiente generación a noticias objetivas e imparciales e información factual de los eventos y problemas que están formando nuestro mundo”, señaló la también enviada especial de la Agencia de la ONU para los Refugiados.

🆕🎥 "Hi I'm Angie!" 🥰 | #AngelinaJolie met with some students to discuss the BBC My World that will air on Sunday! She is also the Executive Producer of the program. 👑 pic.twitter.com/tbhMZFTFmJ — Tres (@DaggerKnox) 24 de enero de 2020

Sobre las fake news, Jolie aseguró que “los niños de hoy están expuestos a muchas opiniones, pero no necesariamente a información que es basada en hechos y confiable”.

Angelina se mostró feliz de “poder brindar mi apoyo a un programa que tiene como objetivo ayudar a los niños a aprender más sobre la vida de otros jóvenes de todo el mundo y conectarse entre ellos".

Foto: BBC

BBC My World utilizará información de BBC World Service y será coproducida por la propia Angelina y Microsoft Education.

Se transmitirá cada domingo por media hora en BBC World News, así como en las diferentes plataformas de la BBC.