¿Serán reales? App del Vive Latino deja al descubierto horarios por banda

Mientras los organizadores del Vive Latino no han publicado nada en su página y redes sociales oficiales, la aplicación ya puso al descubierto los horarios por banda de uno de los festivales más esperados.

Este día la aplicación del festival reveló los horarios por día de cada una de las bandas que se presentarán, así como los escenarios en los que cada uno tendrá su participación.

Foto: Daniel Galeana

Aunque hasta el momento los organizadores no han confirmado que estos sean los horarios planeados para ambos días, varios ya comenzaron a usar sus redes sociales para dar a conocer la información.

Estos son los horarios que la app muestra para el sábado 17 de marzo:

Estos son los horarios que la app muestra para el domingo 18 marzo:

Y sí, no te espantes, ni Morrissey, Patenón Rococó, Molotov, Gorillaz y Queens of the Stone Age aparecen, así que aún estaremos algunos días con los nervios para saber los horarios de estás bandas, y claro, a quiénes dejaremos de ver por los shows empalmados.