¿Los 4 Grandes del Rock and Roll participarán en el Vive Latino?

México.- Aunque Enrique Guzmán, Angélica María, César Costa y Alberto Vázquez formaron parte del grupo de artistas que iniciaron el rock and roll en México, jamás han sido invitados al Festival Iberoamericano de Cultura Musical “Vive Latino”, pero sí les gustaría participar.

“A ninguno nos han hablado. Yo creo que Amandititita y Los Ángeles Azules son mucho más accesibles que nosotros. Las pretensiones económicas deben ser terribles, César cobra dinerales”, expresó Enrique Guzmán a manera de broma.

“Yo creo que como hemos iniciado este tipo de presentaciones (Los 4 Grandes del Rock and Roll o La Caravana del Rock and Roll) cada año, prácticamente piensan que ya no nos tienen que invitar porque ya tenemos nuestro propio 'show'. Pero si nos invitan, con mucho gusto estaremos ahí”, añadió César Costa.

A sus más de 70 años de edad y con un promedio de seis décadas de trayectoria artística, los cuatro cantantes celebran estar productivos y vigentes en la música.

Por ello es que los días 11 y 17 de febrero se reunirán en el escenario del Auditorio Nacional para ofrecer el concierto titulado “Juntos por última vez”, en el que interpretarán todos sus éxitos.

"Es una maravillosa oportunidad para celebrar que estamos bien, que estamos productivos. Es una especie de agradecimiento al público de 60 años. Es un público generoso que nos ha apoyado en discos, presentaciones personales, en televisión, en cine. Para mí es un privilegio estar con mis compañeros, con los cuales inicié la carrera”, resaltó César Costa.

Será la última vez que se les vea, augura Enrique Guzmán, pues dice que es complicado empatar las agendas laborales de cada uno.

“En 1992 tuve la visión de reunirlos a todos y lo hicimos en el Auditorio. Ese día hablábamos de que es difícil que estuviéramos todos porque cada uno tiene una carrera importante, incluso estuvo Manolo Muñoz. Tenernos a todos es muy difícil y muy complicado, será poco probable que lo volvamos a hacer”, subrayó.

En fecha reciente, los cuatro cantaron en la Arena Monterrey. Para el intérprete de “100 kilos de barro” la experiencia fue una vibración enorme.

“El rock and roll vive, es lo más importante que hay en esta música. Que vengan las bachatas o los reggaetones, pero el rock and roll sigue siendo el amo de la música, no hay fiesta a la que vayan que no pongan canciones de César Costa, Alberto Vázquez, Angélica María o mías”.

La llamada “Novia de México” destacó que siempre es emocionante estar juntos.

“Siempre que estoy con mis compañeros, estoy feliz. Adoro a Enrique, lo sabe; a mi César querido. Cuando estuvimos en la Arena Monterrey, Alberto cantó precioso y sin oxígeno. Él vuelve con todas sus fuerzas, ganas y amor", destacó.

Con la gira “Juntos por última vez” se presentarán en Querétaro, Guadalajara, Monterrey, Centro y Sudamérica, Estados Unidos y quizá España.

