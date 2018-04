Arctic Monkeys están de regreso con su nuevo álbum "Tranquility Base Hotel & Casino"

Arctic Monkeys publicará el próximo 11 de mayo su nuevo álbum, "Tranquility Base Hotel & Casino", anunció hoy en una nota de prensa la banda británica, que no lanzaba material nuevo desde 2013.

Grabado entre Los Ángeles, París y Londres, el que será su sexto disco de estudio ha sido producido por James Ford y Alex Turner, líder y vocalista del grupo.

Our new album Tranquility Base Hotel & Casino will be released on May 11th, 2018.

Pre-order special edition vinyl & CD: https://t.co/gMlteQrG54

Further pre-order options: https://t.co/hn0Mu2tiWe pic.twitter.com/3C9qgpVOie — Arctic Monkeys (@ArcticMonkeys) 5 de abril de 2018

Once serán los cortes que integrarán este trabajo, los cuales llevarán por título "Star Treatment", "One Point Perspective", "American Sports", "Tranquility Base Hotel & Casino", "Golden Trunks", "Four Out Of Five", "The World's First Ever Monster Truck Front Flip", "Science Fiction", "She Looks Like Fun", "Batphone" y "The Ultracheese".

Autores de cinco álbumes de éxito que los han consolidado como una de las grandes bandas del rock alternativo británico actual, su discografía arrancó con "Whatever People Say I Am, That's What I'm Not" (2006) y alcanza de momento hasta "AM" (2013).

Junto con el lanzamiento de "Tranquility Base Hotel & Casino", Arctic Monkeys se embarcarán el 22 de mayo en Hollywood en una gran gira internacional que recorrerá los principales recintos y festivales.









