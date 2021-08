Belinda convierte su amor por Christian Nodal en un lujoso regalo

No cabe duda que una de las parejas favoritas del medio artístico es el cantante mexicano Christian Nodal y la talentosa actriz Belinda . Ambos constantemente acaparan la atención de sus seguidores y de los medios de comunicación por compartir momentos especiales y magníficos de su relación.

Este par de enamorados se conocieron en un reality show ya que ambos participaron como coaches, y aunque había diversos rumores de que no era real su relación o que no durarían mucho, Belinda y Christian Nodal han demostrado lo contrario. Hace tan sólo unos meses la pareja sorprendió con una de las noticias más esperadas por sus seguidores; su compromiso de boda. Para tal ocasión, el intérprete de "Botella tras Botella" no escatimo en el anillo y gastó una fortuna para complacer a su amada.

➡️ Nuevas princesas de Disney promueven la igualdad entre niñas y niños

Sin embargo, esta no es la única vez que alguno de ellos decide dar un lujoso regalo al otro. Ya que recientemente, Christian Nodal publicó en cuenta oficial de Instagram el ostentoso y sorprendente obsequio que le dio Belinda .

A través de una historia Nodal mostró el cuadro que su comprometida le obsequió y le agradeció tan bello regalo, el cual destacó que perdurará para la historia. Asimismo, etiquetó al autor de la obra de arte y le agradeció por plasmar de una forma increíble su amor.

El cuadro está pintado a mano en un lienzo de casi dos metros./ Foto: Instagram @gildomedina

Sin duda alguna, este par ha hecho un match impresionante y mostró que su relación es cada vez más fuerte y especial. Para tal muestra está el reciente regalo de Belinda. La intérprete de “Luz sin gravedad” inmortalizó su amor con una lujosa obra de arte.

Convierten su amor en arte

La fenomenal obra de arte la realizó el artista visual Gildo Medina, el mexicano quien ha colaborado con reconocidas marcas como Chanel, Louis Vuitton y Ferragamo. El se encargó de plasmar a Christian Nodal en un lienzo, en este se puede apreciar al cantante de frente mostrando su pecho tatuado, también su manos se encuentran sujetando las de Belinda. Del lado derecho sostiene su brazo de la actriz, quien tiene un cigarro entre sus manos y del otro lado tiene sus manos entrelazadas; el cuadro está hecho a blanco y negro.

El autor de la obra compartió mediante una publicación en Instagram que luego de varios meses de creación y dedicación obtuvo el resultado del cuadro, y expresó que su inspiración fue el amor entre ambos cantantes, a quienes respeta y aprecia.

Asimismo, confesó que este lujoso regalo fue pintado a mano al acrílico y pastel de cera en un lienzo de aproximadamente dos metros. La obra está “enmarcada en una caja veneciana en madera recubierta en hoja de oro”, resaltó.





El artista mexicano resaltó el aprecio y admiración que tiene por ambos cantantes. / Foto: Instagram @gildomedina