Bruno Mars se suma a los artistas que actuarán en los premios Grammy

CONFIRMED: Current #GRAMMYs nominees @BrunoMars, @IAmCardiB, @LuisFonsi, @Daddy_Yankee, @KeshaRose, @SZA, @AlessiaCara, Khalid (@thegreatkhalid), and @Logic301 will be taking the stage on Music's Biggest Night Jan. 28 in New York: https://t.co/l8Klp8fPu6 pic.twitter.com/lfxeYXu4nD