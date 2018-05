[Video] Childish Gambino da una bofetada de realidad a EU con "This is America"

Childish Gambino bailando, frente a él un hombre en una silla con un bolsa en la cabeza, Childish saca un arma, se detiene la música y retumba el sonido del disparo. Este es el primer minuto de "This is America", el nuevo video del cantante.

Donald Grover, también conocido como Childish Gambino está generando polémica por su nuevo material en donde muestra de una manera artística la violencia y el racismo del Estados Unidos de Trump.

En las primeras 24 horas de lanzar el video a la plataforma de Youtube, fue visto más de diez millones de veces.

Y es que es ingeniosa la manera de Childish para mezclar decenas de simbolismos sobre estos temas que nuevamente sacuden a EU: la violencia y el racismo.

Referencias como la caricatura de Jim Crow donde se muestra a un afroamericano ridiculizado y esclavo; el atentado contra el coro de gospel en una iglesia; las agresiones policiales contra los negros; la esclavitud y más, todo esto rodeado por una despreocupación "por seguir bailando".

Pero también hay otros rasgos importantes, la violencia contra la gente negra no solo viene de los blancos, también entre ellos se matan, el respeto por y hacia ambas partes es nulo, aunque finalmente no importa "seguimos bailando".

Habla sobre la indiferencia social y política "Estoy en Gucci/soy tan bonita", así como la falta de sensibilidad por el uso de armas en Estados Unidos, y que al final todos terminamos huyendo de esta realidad.

El también escritor, actor y director deja en claro con este tema la realidad de muchos en su país, pero que no se aleja de otras realidades.

VYOjWnS4cMY

¿Otro Grammy?

A pesar de no haber sido querido por la crítica al principio de su carrera con su álbum debut, Camp, Childish se fue ganando el reconocimiento hasta llegar a "Awaken, My Love!", disco que le dio el Grammy por "Redbone" como Best Traditional R&B Performance.

Ha observado los cambios del Hip-Hop desde que incursionó en él, sabiendo canalizarlos para proyectar esta esencia en "This is America", donde algunos ya afirman que le dio "justo al clavo" y que sin dudar "ya es un éxito total".

