¿Chris Evans volverá a ser Capitán América?

En la cinta Avengers: Endgame, Steve Rogers (Capitán América) había finalmente decidido retirarse para vivir una vida tranquila con su amada Peggy Carter y darle el escudo a Sam Wilson (Halcón) para que fuera el nuevo Capitán.

Parece que Chris Evans ha reconsiderado la posibilidad de interpretar nuevamente al primer vengador de Marvel, pues en una entrevista con la revista Variety junto a Scarlett Johansson, esto respondió cuando le preguntaron si volvería a ponerse el traje de Capitán América:

"Nunca digas nunca. No lo sé. No es un 'no definitivo', pero tampoco es un sí total. Hay otras cosas en las que estoy trabajando en la actualidad y creo que se hizo un gran trabajo permitiendo que el Capitán complete su viaje. Si vas a volver al personaje no puede ser sólo por el dinero. No puede ser sólo por emocionar a la audiencia. ¿Qué revelamos? ¿Qué estamos aportando a la historia? Muchas cosas tendrían que cumplirse".

Si bien el actor aclara que teme arruinar el legado que ha dejado el personaje dentro del UCM, Evans deja la posibilidad en el aire para un posible retorno, siempre y cuando sea de su total agrado.

De hecho, una de las incógnitas que dejó en el aire la película es saber qué pasó con Steve Rogers tras decidir quedarse en el pasado para vivir junto a Peggy Carter.

Sólo queda esperar a que los Estudios Marvel decidan contar una nueva historia del Capitán América y si su guion es lo suficientemente atractivo para convencer a Evans.